自由開講》捷運通基隆 要一步到位

我認為，捷運通基隆一定要一步到位，才是對基隆最好的作法，因為時間不等人，而天助自助者！

◎童子瑋

這幾天我剛發完對基隆捷運的看法，有很多市民跟朋友來給我意見，也有很多人關心，問說為什麼我這麼要求這件事。我認為，捷運通基隆一定要一步到位，才是對基隆最好的作法，因為時間不等人，而天助自助者！

行駛基隆、台北市快捷公車1579路線。（資料照）

現在大台北地區的南港科學園區、汐止科學園區都面臨飽和問題，生活與就業的通勤往返，一定會向外溢出跟延伸，這是必然的結果，但如果大眾運輸進不來，產業就不會想要進來、人流就更不會進來。

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現階段我們可以做的，就是透過改善客運或公車網路，再加上台鐵，盡可能讓通行的問題舒緩，市民當然會希望加開1579、2088這些班次，但平心而論，除了通勤時間，其他空車較多的時間怎麼消化，站在業者的立場，沒有人願意做賠錢生意。

但捷運系統不一樣，公共運輸的精神並不是以營利為前提來建設，這是城市連結內外、串接中心與衛星的重要系統。要想要連結北北基桃整個大北部地區，最重要的就是捷運系統，這對通勤族以及產業進駐的效益有多少，是騙不了人的。

大台北地生活圈的完善發展 怎能只到八堵？

現在的捷運計畫，最早就是規劃一階段完成，從台北一路通到基隆，這是當初柯文哲市長、侯友宜市長、林右昌市長以及中央政府都認同的事情，因為這不僅是基隆的事情，更牽涉整個大台北地生活圈的完善發展，那為什麼現在只到八堵？

就是因為政治干擾和溝通不清楚，讓我們基隆內部對這件事也缺乏共識。在沒有共識的情況下，台北急著完成、新北市也搶著要蓋，就只能分成兩階段，讓八堵到基隆最後這重要、也是最困難的一哩路變成孤兒，我們小時候都聽過一個成語叫「功虧一簣」，就是這個意思。

基隆人應該勇敢表達自己的聲音、團結我們市民的力量，爭取這個數十年來最關鍵的黃金時刻。圖為基隆港東岸郵輪廣場。（資料照）

目前捷運規劃從台北到八堵，經費是由北北基、中央共同分擔。但未來如果想要新增八堵到基隆，這最關鍵的一哩路，只剩下基隆跟中央來承擔，到時候預算會增加、困難加倍，這對基隆肯定不是好事。

黃金時刻 基隆人應該勇敢表達聲音 凝聚共識

這個黃金時刻，基隆人應該勇敢表達自己的聲音、團結我們市民的力量，爭取這個數十年來最關鍵的黃金時刻。要不要留下台鐵？還是轉換成捷運？這是基隆市民可以討論、思考，也要凝聚共識的關鍵問題。

我認為，捷運進入市區，不只是解決通行的問題，這是基隆這座城市與北台灣的串連問題 。（取自貼文）

但我認為，捷運進入市區，不只是解決通行的問題，這是基隆這座城市與北台灣的串連問題，如果沒有捷運，那基隆的未來，就會變成真正的後花園，而不是北台灣生活就業的一部分，這個問題，我希望所有市民都能一起來關心、一起來爭取。



（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

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