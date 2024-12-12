晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

自由開講》捷運通基隆 要一步到位

我認為，捷運通基隆一定要一步到位，才是對基隆最好的作法，因為時間不等人，而天助自助者！
名家分享

名家分享

2024/12/12 12:48

◎童子瑋

這幾天我剛發完對基隆捷運的看法，有很多市民跟朋友來給我意見，也有很多人關心，問說為什麼我這麼要求這件事。我認為，捷運通基隆一定要一步到位，才是對基隆最好的作法，因為時間不等人，而天助自助者！

行駛基隆、台北市快捷公車1579路線。（資料照）行駛基隆、台北市快捷公車1579路線。（資料照）

現在大台北地區的南港科學園區、汐止科學園區都面臨飽和問題，生活與就業的通勤往返，一定會向外溢出跟延伸，這是必然的結果，但如果大眾運輸進不來，產業就不會想要進來、人流就更不會進來。

現階段我們可以做的，就是透過改善客運或公車網路，再加上台鐵，盡可能讓通行的問題舒緩，市民當然會希望加開1579、2088這些班次，但平心而論，除了通勤時間，其他空車較多的時間怎麼消化，站在業者的立場，沒有人願意做賠錢生意。

但捷運系統不一樣，公共運輸的精神並不是以營利為前提來建設，這是城市連結內外、串接中心與衛星的重要系統。要想要連結北北基桃整個大北部地區，最重要的就是捷運系統，這對通勤族以及產業進駐的效益有多少，是騙不了人的。

大台北地生活圈的完善發展 怎能只到八堵？

現在的捷運計畫，最早就是規劃一階段完成，從台北一路通到基隆，這是當初柯文哲市長、侯友宜市長、林右昌市長以及中央政府都認同的事情，因為這不僅是基隆的事情，更牽涉整個大台北地生活圈的完善發展，那為什麼現在只到八堵？

就是因為政治干擾和溝通不清楚，讓我們基隆內部對這件事也缺乏共識。在沒有共識的情況下，台北急著完成、新北市也搶著要蓋，就只能分成兩階段，讓八堵到基隆最後這重要、也是最困難的一哩路變成孤兒，我們小時候都聽過一個成語叫「功虧一簣」，就是這個意思。

基隆人應該勇敢表達自己的聲音、團結我們市民的力量，爭取這個數十年來最關鍵的黃金時刻。圖為基隆港東岸郵輪廣場。（資料照）基隆人應該勇敢表達自己的聲音、團結我們市民的力量，爭取這個數十年來最關鍵的黃金時刻。圖為基隆港東岸郵輪廣場。（資料照）

目前捷運規劃從台北到八堵，經費是由北北基、中央共同分擔。但未來如果想要新增八堵到基隆，這最關鍵的一哩路，只剩下基隆跟中央來承擔，到時候預算會增加、困難加倍，這對基隆肯定不是好事。

黃金時刻 基隆人應該勇敢表達聲音 凝聚共識

這個黃金時刻，基隆人應該勇敢表達自己的聲音、團結我們市民的力量，爭取這個數十年來最關鍵的黃金時刻。要不要留下台鐵？還是轉換成捷運？這是基隆市民可以討論、思考，也要凝聚共識的關鍵問題。

我認為，捷運進入市區，不只是解決通行的問題，這是基隆這座城市與北台灣的串連問題 。（取自貼文）我認為，捷運進入市區，不只是解決通行的問題，這是基隆這座城市與北台灣的串連問題 。（取自貼文）

但我認為，捷運進入市區，不只是解決通行的問題，這是基隆這座城市與北台灣的串連問題，如果沒有捷運，那基隆的未來，就會變成真正的後花園，而不是北台灣生活就業的一部分，這個問題，我希望所有市民都能一起來關心、一起來爭取。


（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書