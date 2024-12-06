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自由開講》讓捷運的最後一哩路進到市區 基隆才能升級轉型

2024/12/06 18:50

◎童子瑋

這幾年認識我的人都知道，推動捷運駛進基隆市區，一直是我的從政夢想，趁著最近很多市民朋友關心市府體育建設的話題，我也再來跟新朋友們說說基隆捷運這件事。

基隆捷運路線圖。（基隆市政府提供）基隆捷運路線圖。（基隆市政府提供）

很長一段時間，因為鐵路平交道行經基隆市區，我們的道路被分割，獅球五里及南榮路部分居民身受其害，尤其像是三坑車站附近，路廊不足、交通阻塞，居民的生活空間擁擠，平交道、陸橋還有地下道更讓市容受到很大影響。

縫合市容 基捷不能只到八堵須進到市區來

都市要縫合，才能走向均衡發展，這也是為什麼我一直主張，基隆捷運不能只到八堵，必須要到基隆市區來，才是對基隆真正有幫助的事情。剛好前兩週交通部長來到基隆考察交通建設，市府也提出很多方向，我認為交通部、市政府、我們民意代表以及市民朋友，應該趁這個機會一起來合作推動，把握這個重要的契機。

我常常提到桃園青埔的例子，就是因為高鐵以及機場捷運的關係，在地得到了商業、就業的發展，現在已經是許多青年朋友考慮居住的地方。但在基隆，我們因為交通不便，從台北要來基隆，除了高速公路就是台鐵，通勤、觀光大受影響，這是對基隆非常不利的狀況。

基隆捷運第一階段只到八堵站，八堵到市區路線交通部同意補助可行性評估經費。（資料照）基隆捷運第一階段只到八堵站，八堵到市區路線交通部同意補助可行性評估經費。（資料照）

我們想想，如果捷運能夠延伸來到基隆，與港區的火車站、城際轉運站共構，不僅通勤的往返可以通暢、私人載具可以減壓、觀光客也能來到在地。有交通帶來人流，我們到時候來蓋OUTLET、打造郵輪的旅運行程、建設商業大樓，才能發揮基礎設施的功能，市區道路的也會變得寬廣、市容也能得到美化。

有了捷運，河谷廊帶也能產業重整，當五堵、六堵、七堵、八堵沿線的貨運倉儲移走，再配合捷運站點的土地開發，而從基隆到內湖、松山機場只需要不到30分鐘的車程，連結大台北地區跟基隆的交通網路，這時候再談「基隆科學園區」才是真話題，而不是假支票。

「北方國門」真正完善佈局 發揮作用的關鍵一步

為什麼基隆市區需要捷運？因為只有踏出這關鍵的一步，未來的公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境的規劃，才能真正完善佈局、發揮作用。以前談的「北方國門」串聯北北基桃大都會，海港連接空港這些願景，才能變成現實。

基隆市區路廊不足、交通阻塞，基捷進到市區才能改善問題。（資料照）基隆市區路廊不足、交通阻塞，基捷進到市區才能改善問題。（資料照）

如果市民朋友們，也希望基隆能有新的城市格局，我呼籲大家近期多多跟民意代表以及市政府反映，我們一起發揮民間的能量，讓中央跟地方合力推動，幫助基隆變得更好。

（作者為基隆議長）

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