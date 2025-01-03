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名家分享—Jiasin Yu》兩大影帝同黨飆戲

能看見兩大影帝同黨飆戲，真是一大快事。
名家分享

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2025/01/03 16:00

◎Jiasin Yu

能看見兩大影帝同黨飆戲，真是一大快事。

民眾黨主席柯文哲（中）與黨公職道別，民眾黨代理黨主席黃國昌（右）緊跟其後。（民眾黨提供）民眾黨主席柯文哲（中）與黨公職道別，民眾黨代理黨主席黃國昌（右）緊跟其後。（民眾黨提供）

時代力量有先天的制度性弱點，之前講過很多次，就是「決策委員以超額連記法選出」+「黨主席由決策委員互推」。

時力的出發點是良善的，就是假設黨員同志都有相同的信念，彼此沒有太大的意識形態差異，如此一來黨主席比較像是虛位輪值，實際黨務仰賴團隊決策。

然而黃國昌掌握了這項弱點，在入黨之後迅速壯大自己的黨員名單，並且透過比全額連記法更誇張的超額連記法（連候補委員都列入選舉），穩定掌握多數決策委員席次。

這樣一來，他能指導多數決策委員選出一位根本不是派系成員的人物擔任主席，然而所有決策仍然受制於他所掌控的決策委員會。而這位主席有責無權，既要募款又要承受他黨砲火。

但是民眾黨的黨代表和主席都是黨員直選，因此民眾黨沒有如時代力量的制度性弱點可以利用。

雖然柯文哲多次說過民眾黨是柔性政黨，但是就政治學角度來看，民眾黨就是標準的剛性政黨。想要拿到實質黨權，就必須要掌握多數黨員。

柯文哲辭職時留下的的遺囑（？）、遺願（？？）......呃，遺詔（？？？），總之他希望今年2月1日前能改選黨主席，這個時間點有重要意義。

根據民眾黨《章程》第16條，黨主席無法執行職權且剩餘任期超過一年時，應於6個月內補選。又根據《黨職人員選舉辦法》第11條第1項第2款，只要入黨滿4個月就有黨主席的選舉權。

也就是說，根據黨章民眾黨最遲須在6月底以前選出新主席，但是柯文哲卻希望1月底就選出來，這用意非常值得推敲。還記得嗎？柯文哲一辭職，黃國昌就說有3000人左右申請入黨。

去年12月民眾黨黨代表選舉時，投票率創新低，大約只有5000人出來投票。如果黃國昌能號召3000親兵入黨，那四個月後黨主席之位就唾手可得。

這可是一個有8席關鍵立委席次，每年1.5億補助款的政黨。黃國昌黨齡不到1年多就即將拿到主席大位，不是他太厲害，而是有人不識豺狼虎豹，又或者過度自信。

而且，民眾黨《章程》第8條又允許雙重黨籍，黃國昌把他在時代力量培植的人馬全部搬進民眾黨，完全不成問題。

柯文哲（右）與黃國昌。（資料照、本報合成）柯文哲（右）與黃國昌。（資料照、本報合成）

說白了，柯文哲希望2月1日前選出新主席，就是他不放心權力交替的最後掙扎。如果1月底前補選，那檯面上的候選人還必須要尊柯；但如果拖到5、6月才補選，柯文哲就會自證他的名句：那個已經沒用了。

如果民眾黨還有人想要掙扎，那最好現在發難，要求遵照柯文哲的意志1月底前辦補選。如果不想掙扎，或者不敢掙扎，那也乾脆1月底前補選，然後讓黃國昌同額競選算了。

最後說說兩年條款。觀察一下9到16名名單人員，似乎都是學者類型的人物，沒有組織實力和黃國昌叫板。這樣看來唯一懸念就是黃珊珊，如果黃珊珊不合作堅持2026下去選，那黃國昌想要當四年就必須厚著臉皮自己修。

黃國昌厚著臉皮？好像也不怎麼意外。

其實我們真的是誠心奉勸，黃國昌是什麼德性，連時代力量支持者可能都未必能完全清楚，只有民進黨支持者最心知肚明。

他是一個翻臉之後你會完全不認得的狠人。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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