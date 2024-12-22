自由開講》另類的關鍵少數

◎ 守護自由的老鷹

遠望龜山島，明知道這條路非走不可，九彎18拐的路再難走，也要走下去，因為走北宜到宜蘭，一定要走這一段，風景再美，你無法停留，我們是有責任的民主公民，不應該任意停留阻擋別人的前進，連續下坡的危險，可能讓自己受傷還連累別人。

電影《關鍵少數》描寫3位黑人女性，在1960年代克服種種歧視，為美國太空工業寫下歷史的一頁。（福斯提供）

這是前幾年，我騎著電動機車，從新北跨越北宜公路到宜蘭的歷程，騎到那裡，從山上看到龜山島還有宜蘭市區，那個感覺就是很美，但那是連續下坡加連續彎路，風景再美，你就是不能停留，你必須專心的應付一直來的山路彎道，而且都是下坡，一個不注意，我就翻車了，直到山下，回到平坦路，我才能放心的順順騎。

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假如中間有不守規矩的人，給我臨時停車停在路邊，只為了欣賞風景，那可能會害我撞上，或別人出車禍受傷，可能他自己也受傷，還好，那時沒有人那麼白目自私，還好他們沒有成為那另類的關鍵少數。

回到關鍵少數，是2016的美國電影，他講的是當時美國在進行太空發展時的少數關鍵發展上有傑出貢獻的人，他們都不是重要的工程師或主管，卻從基層做起，在自己的位置上認真負責的發揮自己的天分跟能力，也不介意黑白膚色的歧視，後來他們都成功的展現自己的能力，讓美國的太空任務順利完成，在美國的太空任務上的貢獻，不容忽視，發揮關鍵少數的力量。

前面講得有點長，但是我們要體認到關鍵少數的力量如果是正向的，你會受人尊敬，甚至像美國拍成電影，來鼓舞人心，發揮正能量。

如果是負能量，你是那個不合群，自私自利的人，只顧自己要看風景，任意停車，只顧自己要買東西，任意插隊，或開車任意變換車道，破壞社會的秩序跟和諧，你是會被人唾棄的，沒有人要靠近你，靠近你是災難，柯文哲先生你的白色力量到底是讓人溫暖還是恐懼？

台灣的民主得來不易，一個才剛起步的政黨，就在搞排擠，搞小圈圈，勒索其他政黨跟他協商，柯文哲先生你的白色力量到底是讓人溫暖還是恐懼？（資料照）

台灣的民主得來不易，一個才剛剛起步的政黨，就在搞排擠，搞小圈圈，勒索其他政黨跟他協商，還要開閉門會議，這不是開民主到車？

台灣民主自由的公開投票還要閉門會議？

如果藍綠兩黨為了政治妥協，為了選立法院長，去跟這樣黑箱的小黨合作，台灣民主不是被民眾黨把持了，結果柯文哲變成地下立法院長，韓國瑜或游錫堃你們都只是傀儡哦？

有人說，中國也有投票，對啊，某日中國人民大會投票，中國國家主席習近平得票2169票，反對票0，是習近平真的眾望所歸，還是無人敢反對？這是黑箱還是黑暗？

時窮節乃見，號稱戰神的黃國昌，從時代力量跳到民眾黨，你是要實現你的理想，還是幫柯文哲坐莊，淪落成，為了求官，甘願給柯文哲當下手，看看蔡壁如就知道下場了，表面上蔡壁如還是民眾黨很重要的人，但誰都看得出來他的光輝不再了。

然而現在民眾黨內部，表現得不是痴就是狂，對柯文哲的崇拜，跟共產黨沒有兩樣，而柯文哲現在還祭出黨紀，要八席立委都聽他擺布，這不是一個小共產黨，正好給他掌握關鍵少數立委席次，然後他要利用這八席成為掌握藍綠的地下院長？

民主政治是合議政治，也是合作政治，民眾黨八席立委到底是國家的關鍵力量，還是破壞國家的關鍵立委？（資料照）

如果藍綠都面對威脅，對勒索妥協了，你們辛苦打下的民意基礎，將民意置於何處？

如果藍綠跟這個小共產黨合作了，你如何面對選民，人家幹嘛把票投給你？

如果民眾黨八席乖乖聽話，你們到底是國家的關鍵力量，還是破壞國家的關鍵立委？

民主政治是合議政治，也是合作政治，如果這八席成為破壞或掌握國家團結的八席，希望你們寧可不當立委，也不要被柯文哲勒索，立委任期只有四年，而你這四年，卻可能害死中華民國台灣，重點是你們這八席是柯文哲的意志還是你們自己的意志？

黃珊珊你曾經是個好議員好律師，民意服務做的很好，但現在的你為了求官求地位，盲目跟從柯文哲，你還是那個認真的親民黨議員嗎？老宋以後會怎麼看你？

天道酬勤，是獎勵認真做事的人，不是獎勵為了權位一定要贏的人。

所以我們要引以為戒，我們要團結可以團結的人，以對抗共產黨為最重要的事。

（作者為保全，業餘作家）

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