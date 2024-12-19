黃澎孝練「孝」話》川普夫婦宴請安倍夫人對日本和台灣的意義

我們能夠把矢板明夫留在台灣，對台日民間交流絕對是有極大的幫助。我們真的要好好「利用」他才對。 尤其，萬一「台灣有事」，需要安倍夫人或日本政壇的安倍派幫我們一把時，我相信矢板明夫就是一個現成的管道。

◎黃澎孝

川普重返白宮的全球震盪，對於日本和台灣而言，除了都面臨了所謂「保護費」的問題外，也同樣關心川普對於所謂「台灣有事」，到底會是什麼樣的態度呢？因此，都在千方百計地尋求與川普直接的溝通管道。

川普夫婦在就職前最忙碌的時刻，主動邀請故日相安倍晉三夫人昭惠女士，至川普的海湖莊園共進晚餐。（取自貼文）

事實上，除了日台以外，全世界有許多國家領袖更期待著與川普一會。沒想到，川普夫婦竟然在就職前最忙碌的時刻，主動邀請故日相安倍晉三夫人昭惠女士，至川普的海湖莊園共進晚餐。餐後還請安倍夫人帶川普的書和禮物送給日相石破茂。

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安倍夫人這趟海湖莊園之行的非凡意義，日本外相岩屋毅說的很清楚：「安倍夫人雖然是民間人，但她是『非凡的民間人』。她與日本和美國之間擁有非常重要的個人關係。重溫舊情是一件非常令人欣慰的事情，我認為這應該受到歡迎。」

不可諱言，安倍遇刺後，安倍派在自民黨內受到很多打擊，尤其高市早苗在首相的角逐中落敗後，對於安倍派更猶如雪上加霜。

因此，川普夫婦邀宴安倍夫人之舉，當然多少意謂著川普對安倍和「安倍路線」，特別是「印太戰略」的肯定。這也讓安倍派能獲得雪中送炭般的重要加持。

「非凡的民間人士」 安倍夫人在日本政壇的影響力

至於，對於安倍夫人未來在日本政壇的影響力，當然會有不言可喻的作用。所以連自民黨內政敵的外相，也不得不表示對安倍夫人這位「非凡的民間人士」的貢獻和作用表示肯定和歡迎。

然而，在川普夫婦給安倍夫人送暖之前，讓安倍夫人備感溫馨的，當然是來自於台灣各界強大的暖暖溫情。

自2022 年 7 月 8 日安倍遇刺後，除了賴清德親往安倍家中弔念外，更以至親摯友身分獲邀參加安倍家喪。（路透檔案照）

自2022 年 7 月 8 日安倍遇刺後，除了賴清德親往安倍家中弔念外，更有數以萬計的台灣人民主動前往日本台灣交流協會簽名弔念。台北101也在當日晚間8時起點亮「敬悼 安倍首相」的字幕，表達對安倍晉三的感念。還有175家台灣企業、團體與個人集資聯名在《日本產經新聞》上刊登廣告，直接在日本媒體上表達對安倍的悼念。

為表繼承安倍晉三前首相遺志，推動深化台日關係、促進台海安全、區域和平發展的民間團體「台灣安倍晉三之友會」，也在2022年10月11日在台北正式成立。

台灣安倍晉三之友會成立後，除了設立了獎學金獎助日本留學生，以延續日本知台派的香火。而且還在2023年3月27日起，先後在台北和台南舉辦「安倍晉三影相展」，參觀人數之踴躍，更是出乎主辦單位之意料。

感謝矢板明夫讓安倍夫人 更深感受到台灣人民的友誼

以上總總台灣人民對安倍晉三的敬弔懷念，透過時任《日本產經新聞》台北支局長矢板明夫的擴大報導，也引起了日本朝野各界對於台灣人民真情流露的表現，印象更爲深刻。安倍夫人當然更備感溫暖。

在安倍逝世週年祭後，安倍夫人應「台灣安倍晉三之友會」邀請，於2023年7月17日至20日在日本參議員山谷惠理子（YAMATANI, ERIKO）及北村經夫（KITAMURA, TSUNEO）的陪同下來台訪問。

安倍昭惠夫人在離台前接受媒體聯訪時特別表示，非常感謝她來台受到許多人的溫馨照顧與關懷。尤其對於台灣人在安倍逝世時表達的悲痛追思，舉行音樂會、設立銅像等，更是銘感在心，當然她也特別感謝賴清德在安倍晉三逝世時，第一時間到她家進行悼念。

安倍夫人出席台灣「安倍晉三之友會」活動 。（資料照）

當然，我相信除了賴清德和蔡英文之外，還有很多很多台灣民間人士和企業團體，出錢出力在促成「台灣安倍晉三之友會」的成立，以及他們所辦的一系列活動中的重要貢獻。但是，我卻要特別提出對於默默隱身幕後，功成而不居的前《日本產經新聞》矢板明夫的表揚。

或許是受到《日本產經新聞》職務的規範，矢板明夫不便站在檯面上來為台日民間友誼活動公開露面，但是，就我所知他在幕後發揮了很大的作用。這也是促成我一再建議他當「台北支局長」的任期屆滿後，繼續留在台灣的主要原因。

今年4月和11月，我和「安倍晉三之友會」的部分會友們，兩度參加他主辦的「台日民間友好交流訪問團」，先後去日本山口縣安倍家族墓園，悼念安倍前首相，以及前往靖國神社祭拜台籍日本兵時，安倍夫人每次都會親自出席接待，甚至於還多次真情感動的落淚。

其實，我一直默默觀察矢板和日方議員、地方政要的互動，乃至於他與安倍夫人之間的互動。我發現矢板與我們台灣目前一些比較年輕的知日人士之間最大的不同，就像蕭美琴之於台美外交一樣，矢板能被日本視為是「自己人」。

換言之，蕭美琴在台美外交上所能發揮的「混血兒」作用，矢板明夫也能夠在台日民間友好交流上，發揮出一般台灣人所難以達到的「混血兒」效果。

「印太戰略智庫」成立酒會，會中印太戰略智庫董事長兼執行長矢板明夫致詞。（記者王藝菘攝）

因此，我們能夠把矢板明夫留在台灣，對台日民間交流絕對是有極大的幫助。我們真的要好好「利用」他才對。

尤其，萬一「台灣有事」，需要安倍夫人或日本政壇的安倍派幫我們一把時，我相信矢板明夫就是一個現成的管道。

所以，我也非常支持他所成立的「印太戰略智庫」；希望他在這個智庫的基礎上，不斷積蓄他的能量，加重他的份量。從而能夠更爲壯大他在台日之間的影響力，讓他成為一個能為台日關係發揮更大作用的台灣女婿！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





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