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全面真軍》民眾黨的關鍵少數就是在關鍵時刻放水

選前喊著三黨不過半，要成為國會中超越藍綠的最強戰力，但實質上卻透過不參與表決，拒絕共同承擔決策責任，只想怎樣穩賺不賠。這就是民眾黨，這就是柯文哲與黃國昌。
全面真軍

全面真軍

2024/02/02 11:01

全面真軍

柯文哲過去對所謂「愛家公投」（同婚公投），主張說「民主社會有不表態的自由」。黃國昌自從決定改姓白國昌之後，對於柯黨諸多爭議，也都「沒有立場」、「不知如何評論」。這樣做的原因，當然是為了包牌而選擇不把話說死，以及不敢在風向不對的時候，以過往一貫的標準面對爭議問題。

而這招現在也用在民眾黨團上，立法院長選舉第一輪推黃珊珊出來打假球之後，第二輪投票中，民眾黨又行使「不表態的自由」全體退席，不參加表決。大家都看出來，柯文哲自己也說溜嘴的原因是，如果參與第二輪表決，不就更加「小藍」？言下之意是，他們只是不想明著投韓國瑜，因為會被批評。

前喊著三黨不過半，要成為國會中超越藍綠的最強戰力，但實質上卻透過不參與表決，拒絕共同承擔決策責任，只想怎樣穩賺不賠。這就是民眾黨，這就是柯文哲與黃國昌。（本報資料照）

看到了嗎？柯黨在跟藍綠討東西的時候，就說自己是「關鍵少數」，但到了要他們做選擇與價值判斷的時候，就選擇全體棄權，明明是護航藍營的提案或提名人選，但又怕把自己弄髒。 真軍就問一句，未來所有的爭議議案（例如是否繼續潛艦國造、採購先進武器等），民眾黨會不會像選院長一樣，用全體棄權不投票的方式，保送藍營的提案過關？ 這完全可以想見。

選前喊著三黨不過半，要成為國會中超越藍綠的最強戰力，但實質上卻透過不參與表決，拒絕共同承擔決策責任，只想怎樣穩賺不賠。這就是民眾黨，這就是柯文哲與黃國昌。永遠嘴巴上說得光鮮亮麗，實際的作為則是令人唾棄。

所謂「關鍵少數」，不是拿來叫價討東西的時候才來展現「關鍵」的價值。對於國人重視的立法院長選舉，民眾黨選擇放棄第2輪投票，意思除了告訴大家：他們第一輪只是在打假球，早就預想到第一輪不會過了之外，更直接在決定性的第二輪投票缺席，拒絕向國人展現他們作為「關鍵少數」的「關鍵」價值判斷是什麼。

民眾黨自己都不願意展現「關鍵少數」的價值，在「關鍵」時刻拒絕表態了，那就如很多人說的，就只是單純少數而已，別再往自己臉上貼金了。反正將來只要立法院的議案被無理杯葛，或國民黨強行通過什麼法案，不管你民眾黨表態也好，不表態也罷，反正全都算你民眾黨一份，不要以為可以用放棄表決蒙混過關。

附帶一提，民眾黨團總召國昌老師前幾天在節目說，萬一有人跑票就開除黨籍。並且說不會容忍「不小心」，「如果連這麼簡單的是情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力在立法院行使立法委員的職權」。結果今日發生陳昭姿以手指印泥污染選票花式跑票事件，無論是故意或不小心，應該都被國昌老師認為不具備足夠能力擔任立委，但事後果然又輕輕放下。看來民眾黨不管是對內或對外，都是個放水假球黨。

本文經授權轉載自【全面真軍】〈民眾黨的關鍵少數就是在關鍵時刻放水

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