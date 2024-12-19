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自由開講》獨裁霸道的國民黨 已引發人民的反撲

2024/12/19 08:30

◎ 林正二

日前國民黨立委以人牆阻擋民進黨立委進入內政委員會開會，綠委連會議室都還未踏入，藍委竟然逕行將「公職人員選舉罷免法」修正草案：罷免票數要高於當選票數，全案保留送出委員會藍營立委為了己利，竟然阻擋綠營立委執行憲法所賦予的制定與修改法案的權力。這是台灣民主的大倒退，是民主之恥！全世界民主國家，有那一個法案這樣子通過的？國民黨在野了，還那麼獨裁霸道，踐踏憲法、以民主毀滅民主，全民應站出來嚴予譴責！

立法院內政委員會16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委封鎖會議室，阻擋民進黨立委進入，一分鐘完成初審，兩黨委員在場外爆發推擠衝突。（記者田裕華攝）立法院內政委員會16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委封鎖會議室，阻擋民進黨立委進入，一分鐘完成初審，兩黨委員在場外爆發推擠衝突。（記者田裕華攝）

國民黨立委打的算盤是，要讓明年二月民間展開的罷免藍委無法成功，因為罷免的投票率遠低於選舉投票率，如果罷免法修正案通過，罷免票數很難高過當選票數。果真如此，那些胡搞亂搞的立委不僅可逃過人民的制裁，往後他們更將為所欲為，在兩岸、外交、國防、經濟等攸關台灣生存發展的重要法案上，修改或制定任何可阻礙民進黨執政而有利國民黨奪回政權、卻不利國家的法案。

國民黨為何在野了，還如此蠻橫無理，其原因是因為國民黨從政者與支持者受國民黨黨國教育多年，黨國一體思想濃厚，完全沒有民主國家政黨輪替是很正常的觀念。在國民黨政治人物與支持者心中，國民黨是唯一的永久執政黨，民進黨是「亂臣賊子」，無論做得多好，都裝著沒看到，但只要有一點小疏失，就無限上綱，嚴厲譴責、要求下台，甚至沒有任何疏失像此次戒嚴事件一樣，就要求總統負責道歉。

由於國民黨的威權獨裁心態濃厚，因此，自從成為在野黨後，就不想針對台灣的一些問題，用心研提可行的政策供政府參用，好好跟執政黨辯論，監督政府。反而用鬥毆鬧場方式阻止法案的通過，並違憲擴權，意圖癱瘓民進黨政府，嚴重傷害人民的權益！此外，藍營還不斷透過污衊、貼標籤、斷章取義、移花接木、無限上綱等手段，抹黑政府；甚至運用中共的武力威嚇與假訊息、抨擊政府。全世界先進民主國家的在野黨，有這樣監督政府的嗎？

國民黨強行讓提高罷免門檻的「選罷法修正草案」送出委員會，民進黨立委18日在立法院內政委員會抗議藍營16日封鎖大門、1分鐘強過選罷法修正案，痛斥「國會戒嚴、霸凌民主」，反對確認議事錄。（記者廖振輝攝）國民黨強行讓提高罷免門檻的「選罷法修正草案」送出委員會，民進黨立委18日在立法院內政委員會抗議藍營16日封鎖大門、1分鐘強過選罷法修正案，痛斥「國會戒嚴、霸凌民主」，反對確認議事錄。（記者廖振輝攝）

鑒於這些立委已嚴重妨害到人民權益以及國家社會的發展，台灣人民未來投票時，眼睛要睜亮一點，應超越黨派與地方家族與派系利益，選擇能為國家發展與人民利益著想、學識與品格兼優的立委，否則受害的是自己與全民！

「多行不義必自斃」，國民黨不顧國家發展與人民權益，胡搞亂搞，飛鳥將再起，人民反撲的力量將如同太陽花學運一樣巨大！正如同印度詩哲泰葛爾所言：「人類的歷史正長期地等待著被侮辱者的勝利。」我們拭目以待！

（作者為退休駐美外交人員）

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