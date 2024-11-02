李忠憲的思考》浮士德與魔鬼的交易：追逐權力的代價

目前藍白紅想要摧毁台灣的大法官會議，進而毁滅全台灣，希望台灣能夠成為中國的附庸國家。很多人說黃國昌被外星人或中國置換了他的腦筋之類，不然一個正常人不會對自己在八年前投票贊成的大法官，做出這樣毁滅性的批評與攻擊。

◎李忠憲

小草講傳奇人物的柯文哲被關了一個月，氣色越來越好，還看了將近40本書，包含歷史和AI心理學等等，這種造神的方式還是不脫「台大醫科」四個字，許美華說黃國昌沒有柯文哲對小草那種魅力，我說因為他沒有念「台大醫科」，神奇的這四個字不知道可以迷惑多少人，當初我也是拼命的掙扎再掙扎，才能逃離這四個字的控制。

小草講傳奇人物的柯文哲被關了一個月，氣色越來越好，還看了將近40本書。（資料照）

10月29日在我們電機系上課的時候，講到專業術語與門檻之間對職業的保護，我說了一句話：在座的很多同學恐怕都是因為沒有辦法考上醫學系，因此才會出現在這裡。這句話並不一定對每一個人都是這樣，但這就是台灣社會升學宗教的現象，柯文哲的確具備成為這個邪教教主的基本條件。

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我10月14日買了五本有聲書，素食者、魚夫的誰家巷口最好吃、宗教的40堂課、美因河畔思索德國，以及巴黎墓園的秘密生活。半個月一邊跑步或一邊開車，一邊聽完。所以我一個月沒有辦法看40本書，大概只能勉強聽到十本。

蔡慶樺的「美因河畔思索德國」裡面講到一個有趣（甚至恐怖）的傳奇德國人，Hanz Ernst Schneider （漢茲·恩斯特·施耐德） ，他是一個引人入勝且具有戲劇性的真實歷史人物，他是一位德國納粹成員，後來在戰後假裝死亡，並以假名開始了全新的生活。

這個納粹德國的高階官員參與了納粹黨及其機構的運作。二戰結束時，許多納粹成員設法躲避戰後審判，而 Schneider 選擇了透過假造自己的死亡來逃避正義。在假死後，他改名為 Hans Schwerte，並且在戰後重建了一個新的身份，甚至成功地在德國過上正常的日子。他不僅重建了自己的生活，還成為了德國學術界的一名知名人物，最終成為了Aachen工學院的校長，這個歐洲非常有名的工學院，唯一一個文史哲的教授當上校長的就是他。

Hans Schwerte 作為假身份活躍在戰後的德國學術界，並且與自己之前的妻子結婚，還收養了自己的小孩，直到 1990 年代，這個秘密才被揭露，當時他已經享有了很成功的學術生涯。

這個故事在德國引發了轟動，因為他利用了新身份躲避納粹罪行的追究，並在學術界獲得了很高的聲望。Schneider/Schwerte 的故事也涉及身份認同、道德責任以及戰後德國如何面對其歷史的重大問題。這個人研究歌德，尤其浮士德，蔡慶樺說這是他自己個人的轉型正義。

目前藍白紅想要摧毁台灣的大法官會議，進而毁滅全台灣，希望台灣能夠成為中國的附庸國家。 （取自貼文）

10月30日早上看到這張圖，目前藍白紅想要摧毁台灣的大法官會議，進而毁滅全台灣，希望台灣能夠成為中國的附庸國家。很多人說黃國昌被外星人或中國置換了他的腦筋之類，不然一個正常人不會對自己在八年前投票贊成的大法官，做出這樣毁滅性的批評與攻擊。

施耐德這樣的人充滿爭議，飽受批評，但對照之下黃國昌是什麼？

歌德《浮士德》中，魔鬼對浮士德說：「你想要自由和快樂，卻不願為它們而付出靈魂的代價。」這一句話揭示了浮士德式的悲劇：一旦選擇與魔鬼交易，即使得到一時的鎂光燈，終究逃不過良知的審判。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書：浮士德與魔鬼的交易：追逐權力的代價

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