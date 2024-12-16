自由開講》雙城論壇正在削弱台灣國際地位

◎ 張亞柔

本月17日將舉行雙城論壇，論壇主題為「智慧治理 永續未來」，論壇表面上是台北與上海兩市進行城市交流，但背後隱藏中共對台統戰的政治意圖。中共藉此活動強調「兩岸一家親」，試圖模糊兩岸界線，弱化台灣的國家主權意識，並在國際上營造兩岸「和平交流」的假象，並利用經濟合作與文化交流作為誘因，逐步推動統一議程。

今年的雙城論壇將在17日舉行。圖為台北市長蔣萬安去年率團到上海出席雙城論壇，與上海市長龔正的合影。（資料照）

以下為筆者觀察到的現象，中共藉由雙城論壇欲達成下列目的：

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1.拉攏地方政府：繞過中央政府，直接與台灣地方政府接觸，拉攏地方政府，藉由地方政府的影響力，削弱台灣內部的穩定向心。



2.滲透台灣社會：鼓勵台灣特定團體參與，藉機影響台灣內部輿論，造成台灣內部分化。



3.經濟利益綁架：與台灣企業與地方政府多方合作，待台灣對陸產生經濟依賴後，以此對台施加政治壓力。

雙城論壇引發台灣民眾對中共統戰手段的憂慮：

1.假交流、真統一

民眾認為，中共透過經濟合作與文化交流，包裝統戰目的，利用輿論營造「統一有利」的氛圍，意圖削弱台灣民眾的國家認同。

2.一中原則

兩岸關係中，任何形式的交流都應建立在對等尊嚴的基礎上，然雙城論壇的部分活動，隱藏「一中框架」，欲以「潛移默化」方式改變台灣民眾的認知。

3.弱化台灣國際地位

中共藉由雙城論壇，模糊兩岸分界，削弱台灣在國際社會的獨立形象，壓縮台灣的國際空間。

雙城論壇引發台灣民眾對中共統戰手段的憂慮。圖為民進黨中央黨部質疑「市長交流換共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇跳票」。（記者田裕華攝）

維護主權與安全

面對中共利用雙城論壇進行統戰的行為，台灣政府採取反制措施，堅守國家主權與民主價值：

1.嚴格審查入台官員

針對中國官方代表及媒體，政府根據「關聯性、專業性與必要性」進行審核，對於不符合條件或可能涉及統戰的成員，拒發入台許可證。例如，本次上海台辦主任及部分中媒未獲准入台。

2.強調「透明化」運作

政府強調雙城論壇的所有活動，皆應公開相關程序與內容，避免中共透過論壇進行不當政治操作。

3.呼籲國際支持

面對中共對台灣的文攻武嚇，政府向國際社會說明統戰行為的本質，強調台灣人民對民主與主權的堅持，爭取國際輿論支持。

中共應正視台灣民意

台灣政府多次表示，雙城論壇應以「促進兩岸民間交流、深化人民福祉」為宗旨，維護台灣的主權與民主，中共應正視多數台灣人民的意願，尊重台灣追求自由、民主與自主發展的選擇。唯有在平等尊重的基礎上，雙城論壇才能真正促進兩岸交流與信任。呼籲中共停止統戰操作，放棄以政治目的干擾兩岸交流，共同維護區域和平穩定。

雙城論壇作為兩岸交流的重要平台，其初衷是促進城市合作與民間往來，但中共的統戰操作使其偏離初心。台灣政府與人民應共同努力，防範中共統戰滲透，展現台灣民主的韌性，堅守主權與國家尊嚴。

（作者為自由業）

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