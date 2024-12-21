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自由開講》令人匪夷所思的國民黨

2024/12/21 09:30

◎ 林正二

最近藍營只憑民進黨立院黨團發送的新聞稿，就像撿到槍一樣，以斷章取義方式，鋪天蓋地地抹黑栽贓執政黨「挺戒嚴」，甚至要求還在國外訪問的賴總統道歉。昔日實施戒嚴迫害民進黨的政黨，竟然打人喊救命，污衊受害者想戒嚴，真是匪夷所思！

民進黨靠民主起家，飽受國民黨戒嚴的迫害，深知戒嚴對人民與政治工作者的嚴重傷害，絕不可能走回頭路戒嚴。當初藉由戒嚴迫害為民主奮鬥者的國民黨，不僅沒有任何悔改之意，反而見縫插針、抹黑民進黨。全國人民眼睛要睜大一點，看清楚如此蠻橫霸道的政黨真面目！

新會期藍營立委提出更多擴權法案，包括修改選罷法、憲法訴訟法等，並持續激烈的政治鬥爭。圖為藍委封鎖會議室，並組成人牆阻擋綠委進入委員會，讓選罷法「1分鐘出委」。（記者田裕華攝）新會期藍營立委提出更多擴權法案，包括修改選罷法、憲法訴訟法等，並持續激烈的政治鬥爭。圖為藍委封鎖會議室，並組成人牆阻擋綠委進入委員會，讓選罷法「1分鐘出委」。（記者田裕華攝）

國民黨為何在野了，還是如此蠻橫無理，其深層原因是因為國民黨從政者與支持者受國民黨黨國教育多年，黨國一體思想濃厚，完全沒有民主國家政黨輪替是很正常的觀念。在國民黨政治人物與支持者心中，國民黨是唯一的永久執政黨，民進黨是「亂臣賊子」，無論做得多好，都裝著沒看到但只要有一點小疏失，就無限上綱，嚴厲譴責、要求下台，甚至沒有任何疏失像此次戒嚴事件一樣，就要求總統負責道歉。

前幾年疫情氾濫時，縱使民進黨政府防制疫情成效傑出，全球數一數二，舉世讚譽，但藍營卻利用地方政府疫情的小破口，以斷章取義、移花接木方式，污衊抹黑蔡政府，期望能奪回政權，卻嚴重妨礙了政府防制疫情的行政運作，傷害的反而是全民。

今年藍營立委更聯合白營違憲擴權、嚴重傷害人權，欲癱瘓民進黨政府的運作，年輕人被迫站出來嚴厲譴責在野黨；經大法官釋憲違憲後，新會期卻提更多擴權法案，包括修改選罷法，增加罷免難度與門檻，修改憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，並六次阻擋政府總預算，持續激烈的政治鬥爭，除了不利人民權利的保障外，國民黨執政的地方政府也連帶受害。

國民黨成為在野黨後，聯合白營，仗著國會多數以鬥毆鬧場方式強行通過侵害人民權利的法案，圖為民進黨立院黨團於議場前抗議國民黨沒收人民的罷免權。（記者田裕華攝）國民黨成為在野黨後，聯合白營，仗著國會多數以鬥毆鬧場方式強行通過侵害人民權利的法案，圖為民進黨立院黨團於議場前抗議國民黨沒收人民的罷免權。（記者田裕華攝）

自從國民黨成為在野黨後，就沒針對台灣的一些問題，用心研提可行的政策建言供政府參用，不想政策論辯，好好監督政府。反而用造謠、分化、污衊、潑糞、貼標籤、斷章取義、移花接木、無限上綱等所有齷齪手段，抹黑污衊政府，甚至運用中共的武力威嚇與假訊息、抨擊政府，並以鬥毆鬧場方式阻止法案的通過。全世界先進民主國家的在野黨，有這樣監督政府的嗎？

請問藍營，你們這樣不問是非，不管人民的生活，只為了奪回政權，不擇手段，縱使以後贏得政權，台灣也被你們搞得奄奄一息、殘破不堪，這樣子對你們有好處嗎？！「多行不義必自斃」，你們的所作所為，屆時將引發人民的反撲。正如印度詩哲泰葛爾所言：「人類的歷史正長期地等待著被侮辱者的勝利」，我們且拭目以待。

（作者為退休駐美外交人員）

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