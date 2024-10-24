晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》國民黨救贖的轉捩點

2024/10/24 05:30

記者陳杉榮

大法官週五將對「國會擴權法案」釋憲案作出宣判。七月十九日大法官曾就「總統國情報告」等六項相關條文作出暫時處分裁定，外界普遍認為，國、眾兩黨立委肆意修正的「立法院職權行使法」和刑法增訂「藐視國會罪」，公然違憲；大法官宣判後，國民黨能否幡然悔悟，接受解釋自我救贖，攸關政黨政治的未來。

大法官先前就「總統國情報告」、「反質詢」、「人事同意權」、「調查權」、「舉行聽證會」，以及刑法增訂「藐視國會罪」等六項相關條文作出暫時處分，已然預示藍白兩黨既濫權又擴權。不僅大法官初步作此認定，法案審議期間，全國律師公會聯合會、各大學法律系一百廿位教授和數百位律師都連署聲明，呼籲立法院切勿通過「國會擴權法案」，但國民黨置若罔聞，一意孤行，充斥「藐視憲法」的驕縱。

國民黨聯合民眾黨反對並箝制民進黨的作法可以理解，但須適可而止。民眾黨未曾執政，在國會任性而為，將會遭到淘汰；國民黨曾執政五十餘年，以重新執政為目標，必須以負責任的態度問政。如果專以「反對民進黨」作為政治信條，毫無節制地遂行「國會多數暴力」，可能傷害現有的憲政體制，更不利於國民黨重新執政。

陳水扁執政時期，國新泛藍聯盟曾經蓄意杯葛政府施政，導致監察院三年多無法運作，布希政府售台八艘潛艦，因此胎死腹中，嚴重損害整體國防戰力的提升。解析當前國民黨的運作脈絡，正一步步「重蹈覆轍」。從國會擴權法案開始，抵制考試院和大法官人事，拆解民防法，未來可能凍結刪除必要的國防預算，「損人不利己」、「禍國又殃民」一件一件的發生。

大法官就「國會擴權法案」作出判決，是台灣政黨政治的分水嶺還是轉捩點，國民黨有權自主決定。繼續抵制大法官，不代表比較高明，而是作賊心虛。國民黨不妨改弦易轍，將「國會擴權法案」相關內容轉為修憲提案，同意總預算案付委審查，該審則審，該刪就刪，考試院和大法官人事案列入議程，該通過就通過，該封殺就封殺。如果都不做，光會抵制，自傷傷人，那麼國民黨被罵是中共同路人，就怪不得別人！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書