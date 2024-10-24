新聞線上》國民黨救贖的轉捩點

記者陳杉榮

大法官週五將對「國會擴權法案」釋憲案作出宣判。七月十九日大法官曾就「總統國情報告」等六項相關條文作出暫時處分裁定，外界普遍認為，國、眾兩黨立委肆意修正的「立法院職權行使法」和刑法增訂「藐視國會罪」，公然違憲；大法官宣判後，國民黨能否幡然悔悟，接受解釋自我救贖，攸關政黨政治的未來。

大法官先前就「總統國情報告」、「反質詢」、「人事同意權」、「調查權」、「舉行聽證會」，以及刑法增訂「藐視國會罪」等六項相關條文作出暫時處分，已然預示藍白兩黨既濫權又擴權。不僅大法官初步作此認定，法案審議期間，全國律師公會聯合會、各大學法律系一百廿位教授和數百位律師都連署聲明，呼籲立法院切勿通過「國會擴權法案」，但國民黨置若罔聞，一意孤行，充斥「藐視憲法」的驕縱。

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國民黨聯合民眾黨反對並箝制民進黨的作法可以理解，但須適可而止。民眾黨未曾執政，在國會任性而為，將會遭到淘汰；國民黨曾執政五十餘年，以重新執政為目標，必須以負責任的態度問政。如果專以「反對民進黨」作為政治信條，毫無節制地遂行「國會多數暴力」，可能傷害現有的憲政體制，更不利於國民黨重新執政。

陳水扁執政時期，國新泛藍聯盟曾經蓄意杯葛政府施政，導致監察院三年多無法運作，布希政府售台八艘潛艦，因此胎死腹中，嚴重損害整體國防戰力的提升。解析當前國民黨的運作脈絡，正一步步「重蹈覆轍」。從國會擴權法案開始，抵制考試院和大法官人事，拆解民防法，未來可能凍結刪除必要的國防預算，「損人不利己」、「禍國又殃民」一件一件的發生。

大法官就「國會擴權法案」作出判決，是台灣政黨政治的分水嶺還是轉捩點，國民黨有權自主決定。繼續抵制大法官，不代表比較高明，而是作賊心虛。國民黨不妨改弦易轍，將「國會擴權法案」相關內容轉為修憲提案，同意總預算案付委審查，該審則審，該刪就刪，考試院和大法官人事案列入議程，該通過就通過，該封殺就封殺。如果都不做，光會抵制，自傷傷人，那麼國民黨被罵是中共同路人，就怪不得別人！

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