自由開講》中共的灰色地帶戰術：對臺灣與區域的全面挑戰

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在賴清德總統出訪後，中共加強在臺海周邊的軍事行動，對臺灣的國家安全和印太地區的和平穩定構成挑戰，臺灣國防部迅速啟動應變措施，展現捍衛主權的決心；中共的行為顯示其試圖以軍事威脅擴張霸權，但臺灣將在國際支持下，以穩健且負責任的方式回應，確保區域安全與穩定。

中國解放軍在東海、台海、南海畫設「空域保留區」，並派大批軍艦、海警船在第一島鏈、第二島鏈間活動，並有多架次逾越台灣海峽中線。 （國防部提供）

中共軍事挑釁的手段與目的

中共在臺海周邊頻繁展開軍事行動，針對臺灣進行系統性的挑釁，例如，本次在浙江和福建以東空域設立7處保留區，目的是對賴清德總統的外交行程施壓，並向國際社會傳遞威脅訊號；中共不僅針對臺灣，也對包括日本、韓國和菲律賓在內的民主國家施加壓力，試圖擴大其地緣政治影響力，中共的行為不僅是威嚇，還意圖削弱臺灣內部的信心和國際支持，進一步挑戰自由與民主的價值。這種行徑反映了其威權體制本質及擴張企圖。

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臺灣國防的應對措施

面對中共的軍事挑釁，臺灣國防部迅速啟動應變中心，展現高度的專業能力，國軍運用聯合情監偵手段，全面掌握中共船艦及海警船的動向，並依據威脅狀況啟動備戰操演。這些措施不僅保障了國防安全，還有效應對灰色地帶的威脅，國軍與海巡署密切合作，針對中共在外離島與海域的活動進行應對，展現跨部門的協調能力，這種穩健且有條不紊的應對方式避免了衝突升級，同時向國際社會表明臺灣有能力維護區域和平與穩定。

中共解放軍開設7處「空域保留區」，我國國軍應變中心開設，保持高度戒備。圖為國防部情次室次長謝日升中將。（記者田裕華攝）

中共行為對印太地區的影響

中共的軍事行動不僅針對臺灣，也威脅整個印太地區的和平與穩定。包括日本、韓國和菲律賓在內的民主國家，因中共的擴張性行為面臨更多不安因素。

這些行徑正在推高區域的不穩定風險，並引發國際社會的廣泛譴責；中共的「灰色地帶戰術」試圖在不引發全面衝突的情況下，不斷測試國際社會的底線，削弱地區國家的安全信心；然而，這種行為也促使更多國家加強合作，共同對抗中共的霸權行徑，例如，美日聯合聲明與四方安全對話（Quad）等多邊機制的深化合作，正逐步形成對中共行為的聯合回應，進一步強化印太地區的穩定與安全。

臺灣的戰略角色與國際責任

臺灣是臺海穩定的關鍵，也是印太地區自由與民主的重要堡壘。面對中共的挑釁，臺灣秉持「不升高衝突、不引發爭端」的原則，展現了高度的戰略克制與責任感。

中國拖船都趁機「路過」我12海浬水域，我海巡雲林艦（圖）氣炸強勢驅離。 （海巡網頁）

這種態度不僅贏得國際社會的支持，也凸顯出臺灣作為負責任國家的角色；此外，臺灣積極深化與民主國家的合作關係，特別是在安全與經濟領域的互動，以鞏固區域和平；賴清德總統的出訪和國際接觸，表現出臺灣對全球的承諾，並對抗中共試圖孤立臺灣的企圖，臺灣不僅為自身的生存而戰，更是為捍衛自由與民主價值奮鬥。

中共的軍事挑釁是對臺灣及印太地區和平的威脅，但臺灣以穩健且有力的方式回應，展現了保衛主權與自由的決心；國際社會應繼續支持臺灣，共同應對中共的威權擴張，臺灣將堅守民主價值，成為印太地區和平與繁榮的中流砥柱。

（作者為研究生）

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