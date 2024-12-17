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自由開講》這個沒用了 香港官員下台啟示

2024/12/17 20:00

◎康駿銘

中國國務院日前宣布免去楊潤雄香港文化體育及旅遊局局長一職，楊潤雄於2012年擔任教育局副局長，至2017年林鄭月娥時期升任局長。

香港前教育局局長楊潤雄。（圖擷取自香港教育局官網）香港前教育局局長楊潤雄。（圖擷取自香港教育局官網）

楊潤雄 以教育手段赤化香港的重要推手

楊潤雄在任教育局期間，可謂香港教育全面赤化的重要推手以「從娃娃抓起」的方式為香港「換血」，包括推行以灌輸中國政治思想及中國人身分證同為目的的所謂「國民教育」，以及積極推行「普教中」（即以普通話代替一貫所使用的香港語作為教學語言）政策等，讓學校成為生產小粉紅的工廠，假借「認識歷史」為名美化中國、偷渡中國式仇日教育等，都是教育局所謂「國民教育」的一部分。普教中則是以「更有助提升中文能力」 的名義，企圖消滅作為香港重要文化載體與根源的香港語，瓦解香港民族，同化成中國人的卑鄙手段。

2019年香港「反送中」運動升溫，許多團體響應「罷工、罷市、罷課」訴求，香港教協宣布支持罷課，時任香港教育局長楊潤雄發函給各級學校，堅決反對罷課罷教。（路透社檔案照）2019年香港「反送中」運動升溫，許多團體響應「罷工、罷市、罷課」訴求，香港教協宣布支持罷課，時任香港教育局長楊潤雄發函給各級學校，堅決反對罷課罷教。（路透社檔案照）

反送中後 對學校及師生政治打壓更嚴重

自2019年反送中後，楊潤雄對學校及師生的政治干預和打壓更是嚴重，例如以宣稱教師「散布仇恨」、發表政治敏感言論等理由，吊銷老師的教師資格；又要求學生組織活動須符合「國家安全」，禁止一切具爭取民主自由意味的象徵，還以「依法辦學」威脅學校阻止、甚至舉報「政治不正確」的師生，令寒蟬效應充斥整個教育界，親中政治凌駕一切，不少老師因而憤而離職、家長舉家移居海外。

轉任旅遊局後的楊潤雄，從政治任務轉為主力挽救正正因為政治而急速下滑的經濟，沒有了「黑暴」和疫情作借口，港府花大錢辦「盛事經濟」試圖為旅遊業輸血，搞出一大堆令人啼笑皆非的「藝術裝置」和活動，根本無助刺激旅遊和消費。

執行北京意志 禍港求榮 最後也被賣了

楊潤雄積極執行北京意志，禍港求榮，結果在如今已經在北京全面操控之中的香港，這種傀儡打手已經再無利用價值，這些在地協力者在北京眼中只是隨時可被取代的消耗品，而惡名惡行也通通都記在港人心中，是曾以負17%民望位居香港人最討厭的官員。

當香港被賣乾賣淨了，這些人兩面不是人，什麼都不是。台灣的楊潤雄們，只因「台灣人」的身份才有「統戰」價值，還自以為能沾邊當「趙家人」嗎？


（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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