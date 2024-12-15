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自由開講》「虛擬貨幣」專家命喪國道 莫成「第四起懸案」

2024/12/15 19:00

◎ 邱世長

陳梅慧是查網路「虛擬貨幣」和反詐案件的專家，協助偵破國內不少重大案件，例如眾所皆知的「創意私房」所有冷錢包。

近日，陳梅慧卻遭中檢以涉嫌洩密帶回偵訊，她和謝姓偵查員男友在4日「凌晨」皆獲3萬元交保，卻離奇遭到6車追撞，陳梅慧當場命喪黃泉，各種揣測之說，紛紛出籠。

金融及虛幣犯罪調查專家陳梅慧，本月4日不幸在國道1號湖口路段車禍身亡。（國道警方提供）金融及虛幣犯罪調查專家陳梅慧，本月4日不幸在國道1號湖口路段車禍身亡。（國道警方提供） 

媒體報導，陳梅慧「出事前」已收到風聲，說她扣太多泰達幣，被黑道下「追殺令」。

真相如何，有待檢調立即調查。陳梅慧的死亡車禍事件，疑點重重，太多巧合，難免引起外界關注與懷疑。若不釐清，恐將影響國家的公信力。

筆者不禁想起「尹清楓命案」，當時，軍方的說法也是「純屬意外」，外界不要亂猜。

結果，是「水很深」，國防部海軍司令部武獲室上校執行長尹清楓，奉命調查海軍拉法葉艦軍購弊案。後來，尹清楓只是去「來來豆漿店」吃個早餐，就此殞命。

此後，中華民國八名、法國六名，至少十四名相關人員，陸續都「離奇自殺」或「不慎墜樓」身故，令人瞠目結舌，難以置信。

金融及虛擬貨幣犯罪調查專家陳梅慧死亡車禍事件，疑點重重，若不釐清，恐將影響國家的公信力。（圖擷取自臉書）金融及虛擬貨幣犯罪調查專家陳梅慧死亡車禍事件，疑點重重，若不釐清，恐將影響國家的公信力。（圖擷取自臉書） 

「尹清楓命案」、「彭婉如命案」，以及「劉邦友血案」，被稱台灣的三大懸案，卻查不出真相，這令國人惋惜與憤怒。

筆者期盼，陳梅慧命案別當「第四起懸案」。

檢調仍須保持「無罪推定原則」！只是，相關案件人員當晚的行蹤，近期的通訊聯繫情形，一絲都不能放過。

這是還給國人想要的真相，也是還給死者一個公道！

（作者為教育工作者）

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