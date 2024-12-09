李忠憲的思考》自由的旗幟與恐懼的面孔：統戰背後的矛盾與真相

那大家對中國那樣的情況，中國共產黨這種專制體制，就是在持續戒嚴當中，一般台灣人有感覺嗎？馬英九辦公室那個蕭主任更誇張，他說他的中國是中華民國，人家要拿中華民國的國旗給他拿，他嚇到好像觸電一樣。

◎李忠憲

馬英九辦公室帶一大堆中國共產黨跟共青團的成員來台灣統戰，結果在中山女中、清華大學和台灣大學都碰到釘子，4日看學生拿中華民國的旗子給蕭旭岑、馬英九辦公室主任，他對那面旗子厭惡、害怕、恐懼的表情，好像那是一隻毒蛇，那個畫面充分的顯示馬英九這些人完全都是在為中華人民共和國和中國共產黨的統戰工作。

前總統馬英九4日與中國師生團到清大，沿途都有清大學生抗議及隨行，學生也高喊「滾回中國」、「打倒馬英九」。（記者洪美秀攝）

前幾天我才寫到，黑格爾清楚了解人類歷史充滿血腥，過去兩千年的歷史就像一座毫無意義的屠宰場。但他提出了令人信服的論點，即歷史的進程決定於自由的鬥爭。他的證據來自英國、美國和法國的革命。血腥歷史的終結，唯有透過建立一個自由社會，每個人都被視為具備基本自由。

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這些來自中國所謂交流的學生，要不是不聰明，就是昧著良心，學生要交流基本上就是從民主自由談起，這就是黑格爾所講的歷史的進程：決定在爭取自由的鬥爭。

這些來自中國所謂交流的學生，要不是不聰明，就是昧著良心。圖為復旦大學女大生宋思瑤。（記者許國楨攝）

昨天我睡得很早，其實我每天都睡得很早，韓國的戒嚴鬧劇不知道它開始，一起來就看到它結束，好像是什麼驚天動地的事情。

那大家對中國那樣的情況，中國共產黨這種專制體制，就是在持續戒嚴當中，一般台灣人有感覺嗎？馬英九辦公室那個蕭主任更誇張，他說他的中國是中華民國，人家要拿中華民國的國旗給他拿，他嚇到好像觸電一樣。

在中國，政府對政治、經濟和社會生活擁有高度控制權，這種控制在某些情況下類似於民主國家在戒嚴期間所實施的措施。例如，中國政府通過嚴格的法律和政策，限制言論自由、新聞自由和集會自由，以維護社會穩定和國家安全。這種情況下，政府的權力擴張和對公民自由的限制，與民主國家在戒嚴期間的做法有相似之處。

中國政府經常利用法律手段來鞏固其統治，這與民主國家在戒嚴期間通過法律手段加強控制的做法相似。例如，中國的《反分裂國家法》被用來對付台灣的獨立運動，強化對台灣的法律壓力。

此外，中國政府還通過其他法律手段，如《國家安全法》，來限制公民的政治權利和言論自由，這與民主國家在戒嚴期間通過法律限制公民自由的做法類似。

中國的政治控制方式在許多方面與民主國家在戒嚴期間的措施相似，特別是在政府對社會的控制和對公民自由的限制方面。

中華人民共和國已經戒嚴了七、八十年了，不希望台灣戒嚴的人，卻要投靠中國，讓台灣成為中國的一部分，怎樣想邏輯都不通啊！

馬辦那個蕭主任更誇張，他說他的中國是中華民國，人家要拿中華民國的國旗給他拿，他嚇到好像觸電一樣。（記者洪美秀攝）

馬英九辦公室邀請的統戰團體及其成員，主任面對中華民國的國旗露出的厭惡與恐懼，折射出這些人對自由社會價值的矛盾立場。他們在台灣的統戰行動，不僅未能隱藏其對中華人民共和國專制意識形態的附和，反而在學生的自由之舉中被揭露得一覽無遺。

黑格爾曾說，歷史的進程取決於自由的鬥爭，而這場鬥爭並不僅限於過去的血腥革命，更體現在現代民主社會對專制勢力的堅決抵抗。

中國共產黨七十餘年的「戒嚴狀態」為世人示範了專制的極致，而台灣必須堅守的，正是對自由與尊嚴的不懈追求。那些試圖將台灣拉入專制黑洞的人，無論其動機為何，都站在了歷史進程的對立面，也終將被自由的力量所淘汰。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰自由的旗幟與恐懼的面孔：統戰背後的矛盾與真相

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