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自由開講》藍白擴權違憲 扭曲國會改革真意

2024/05/29 15:45

◎李妍慧

當議場內藍白立委強推國會擴權法案邁向三讀時，藍白不知如何面對民意與學界對國會擴權法案的強烈反彈，更無法有憑有據為自己的法案辯護，只能玩起「抹綠」與抽換概念老招，不是罵民進黨反改革，不然就扯民進黨過去也提過類似法案。關心國會改革的人一聽就知道，事實正好相反！

圖為立法院會28日三讀通過中華民國刑法部分條文修正草案，增訂藐視國會罪，國民黨立委在議場內高舉火鶴花慶祝。（歐新社）

民進黨從未迴避國會改革責任，更是最大力推動國會改革的政黨。查詢歷史紀錄可知，民進黨推動過陽光國會，讓國會質詢、議案討論與協商透明化，並奉行自己對國會改革的承諾，2016年至2023年「程序委員會」不擋在野黨提案。就司法院釋字第325號、第585號、第729號賦予立法院「國會調查權」，民進黨也透過一次又一次國會改革草案提出，試圖探索「強化國會監督」與「維持憲政體制」共贏之道，遇上學界與民間對草案違憲疑慮時，也不硬推。

諷刺的是， 民進黨當年尊重民間、學界與《憲法》選擇不硬推國會改革案，結果卻成國民黨護航擴權法案理由，像是民進黨的誰過去提了什麼草案......，甚至連1993年民進黨國會改革版本都拿來大作文章。藍白立委急欲透過本次《立法院職權行使法》修法擴大他們權力，卻忽略同部法第13條明定「屆期不連續」原則。談過去民進黨提過什麼法案又有什麼意義？2024年本屆的民進黨國會改革提案卻看都不看？

藍白民代總是對外聲稱他們代表「新民意」，試問「新民意」為何不敢檢視民進黨立法院黨團於本屆提出的國會改革版本，還屢以散會手法杯葛草案討論，使提案至今都出不了委員會？明明2024年版本的民進黨國會改革草案就明確寫著「建構立法院調查及文件調閱制度」，在藍白掌握院會多數席次情況下，令人好奇藍白到底在怕什麼？為何不敢一併討論民進黨版國會改革草案？

在藍白主導委員會下，擴權草案不討論、不審查，全數保留送院會，在「黃傅」兩人主導下，院會又騰空殺出「最高機密」藍白版草案，輿論譁然！等到外頭群眾看不慣藍白鴨霸行徑，站出來反對強行通過國會擴權法案，藍白又刻意就部分「不予增訂」修正動議以「撤案」改通過民進黨版修正動議，形同抓民進黨強迫背書。

藍白粗暴立法、甚至硬湊民進黨版條文的結果，誕生出一部條文互相打架（第46-2條跟47條內容互相矛盾），更差點打破三讀只能修正文字的規範！國民黨言必這次修改《立法院職權行使法》擴權是為「改革」，這次立法過程卻屢屢踐踏法制，好不諷刺！更荒謬是，口稱改革者，卻是一群不願為自己與歷史負責的膽小鬼，還重啟30多年前舉手表決法。在藍白護航下，這部禁不起逐條辯證、法條前後矛盾、條文產生過程黑箱、表決時做票、議事不中立「天下第一」藍白版國會擴權法橫空出世！

這次公民運動被稱「青鳥行動」，青鳥愛好自由，平時分散各處，絕非任何政黨能驅動，「青鳥」們這次大出動，不是民進黨特別做對了什麼，而是藍白惡搞國會擴權法案，引發民眾憤怒。青鳥們走上街頭，藍白可以沒收國會，卻無法沒收民意！

民主路上道阻且長，短時間公民們還有行政院覆議、憲法訴訟、全民公投複決等選項遏阻黑箱惡法正式上路。真正的國會改革，其精神、目標、內容，更需要大家更多關心討論，凝聚力量推進台灣民主繼續向前走！

（作者為台灣新政協會理事長

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