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自由開講》政治操弄 黃國昌哪管民眾黨發展與重生？

2024/10/07 20:00

◎邱炳進

柯文哲涉京華城貪凟弊案 ，輪廓越來越清晰， 相關涉案列為被告及收押人數越來越多 ，但黃國昌並未隨著案情的發展， 堵住他那違反法律人最低標修養的言行， 仍然全台大放厥詞 ，謂民進黨是「集權政府」 、「綠色司法迫害」、「 柯文哲有罪就趕快起訴，否者就放人」！

黃國昌並未隨著案情的發展， 堵住他那違反法律人最低標修養的言行， 仍然全台大放厥詞 。（資料照）黃國昌並未隨著案情的發展， 堵住他那違反法律人最低標修養的言行， 仍然全台大放厥詞 。（資料照） 

他更咆哮，「北檢偵查陷入膠著式空轉」，他經常批判北檢違反偵查不公開原則，然他又從何管道得知偵查陷入膠著？足見這些政治操作語言，主要的傳播對象是小草， 黃國昌豈有不知風險之理？然為了鞏固小草的向心力 ，縱然此擧絕對不利民眾黨的發展 ，然黃國昌顯然志在每年有一億五千萬的政黨補助支配權 ，哪管民眾黨的重生與否？

今天柯文哲面對法律的制裁 ，實屬必然，只是公理正義似乎來得太晚，台灣人被柯文哲呼嚨了好長一段時間， 民眾黨的頭人， 在爭黨權之餘，有否思及你們的黨主席，不管在台北市長任內，他做出了多少歷任台北市長都不敢做的決策，又哪一個政黨的總統候選人，將競選補助款拿來買個人的商辦 ，哪一黨的黨主席會提名財團背景者為不分區立委，甚至是總統競選搭檔 ？如今真相大白，柯文哲涉嫌圖利新光人壽的手法，猶如光天化日之下，公然行搶的匪徒 ？

民眾黨要捍衛柯文哲的清白，那就繼續捍衛下去，那是你們的權利，但請不要再胡說八道，謂執政黨在實施「綠色恐怖」、「政治追殺」， 近期多家媒體民調，顯示柯文哲不信任度不斷攀高，民眾黨信任度不斷往下掉，就是民意打臉黃國昌等人的寫照 ！

再說，柯文哲的涉貪事件，更受到中國共產黨的伸援，一個獲得敵國相挺的政黨，加上民眾黨成立以來，究竟扮演好哪些第三勢力的角色 ？立了哪些福國利民的法案 ？這樣的政黨，有否存在的必要 ，值得吾人深思！

（作者為教職退休）

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