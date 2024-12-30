社論》民眾黨的泡沫化危機

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉弊，上週四遭檢方起訴。檢方指控柯涉收受威京集團主席沈慶京一七一○萬元賄賂，讓京華城、鼎越公司取得一二一億五四五萬六七四八元不法利益，依違背職務收賄罪、圖利罪，以及刑法公益侵占、背信等四罪起訴，求刑二十八年六月，併科五千萬元罰金。被起訴還包括沈慶京、前台北市副市長彭振聲等十人，涉案官商之眾，堪稱近年最大的貪瀆疑案。但起訴後法庭攻防激烈，先是柯、沈等人被重金交保，後北檢抗告成功，北院週日又重開羈押庭。

柯案發生至今，黃國昌等民眾黨人始終堅持政治抗爭路線，直指賴清德總統對柯進行政治追殺，更怒罵北檢是賴總統的打手，企圖將柯案拉升到政黨對抗層次。尤有甚者，在起訴後接押庭召開時，黃國昌率領小草衝撞屬於集會遊行禁制區的北院，進行激烈抗爭。但北院初次裁定柯等人重金交保後，民眾黨群眾又高呼「感謝法官」，前倨後恭，完全無視客觀事證，只看司法裁決是否有利於柯文哲。然而，檢視法官的首度裁決書，准予交保的理由是「檢察官偵查完備，柯文哲涉犯最輕本刑五年以上重罪，嫌疑重大，若經法院判決有罪確定，重刑可期」，卻因「有羈押理由，但沒有羈押必要，故准予交保」。由此可見，柯的交保，並不意味無罪；而且，就政治人物涉貪的交保金而言，柯的三千萬元僅次於前行政院秘書長林益世，乃歷來的第二名，甚至高於日前交保的前行政院副院長鄭文燦，顯見承審法官已大致認定柯惡性重大，柯並不會因為交保，而在未來的審判佔有優勢。這層意涵，法學博士的黃國昌應該知之甚詳，卻不願對小草說出真相，反而不斷挑起支持者對司法的懷疑，不惜釀成社會衝突，居心何在，令人質疑。

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由於官司未定讞前，必須作「無罪推定」，因此吾人關注的重點，不在案件細節的討論與臆測，而係民眾黨作為台灣第三勢力，未來應如何改造、轉型，才能從亡黨的危機中生存下來。在這方面，吾人發現柯獲交保後發出的感言，似乎可以給民眾黨成員與支持者一些啟發。柯文哲在歷經一一四天羈押獲交保後，說出跟以往尖酸刻薄的話語不同，表示感謝上蒼給他這個機會反省自己人生，而且，他沒有因為這件事讓內心充滿仇恨，他還是相信用正面的力量，才能讓台灣社會變得更好。不知柯文哲的感言是否發自肺腑，卻可提供民眾黨轉型的重要方向。

柯與民眾黨之崛起，首先是素人從政的新鮮感與道德光環，待其羽翼漸豐，竟轉而大肆渲染對藍綠（尤其民進黨）的仇恨，意圖吸引對現狀不滿的中間選民，與充滿理想卻涉世未深的年輕族群。民眾黨若欲徹底改造，首先必須徹底揚棄搧動仇恨的發展策略。其次，民眾黨改造癥結在於柯文哲的威權領導風格。柯文哲充滿權謀、算計，又具有威權性格，更是獨裁者毛澤東的崇拜者，缺乏民主多元包容的價值。因此，他主持市政或領導民眾黨，充斥中國皇朝的帝王術。故而，他常自稱「朕」、「雍正」，而在他手下工作的親信、部屬或公務員，常被以「太監」、「宮女」般使喚。尤其，他是毛澤東的信徒，長期研習其統治術與鬥爭手法，這些都不是台灣民主、進步必須的正面能量。毛澤東一再發動黨內鬥爭與群眾運動，只為鞏固個人權位，不在乎國計民生，致使中國淪入「一窮二白」的慘境。除了奪權策略，毛澤東沒有值得學習的特質，柯文哲卻成了這種獨夫的信徒而沾沾自喜。柯氏如果真有反省之心，就應放棄模仿帝王術，敞開心胸接納異議，包容多元價值，民眾黨才可能轉型成功。

其實，台灣曾經出現多起波瀾壯闊的第三勢力，但終究逃脫不了沒落的命運。有些是因為在意識形態或族群光譜上處於極端位置，雖有一時的煽惑效果，但終究會被溫和理性的力量所唾棄。另一個特質，就是第三勢力多屬一人政黨，光靠領導人的政治魅力維繫政黨的命脈。一旦領導人的神話破滅，或者年歲老邁，黨就會跟著萎縮，再也沒有掀起波瀾的能量。而民眾黨就是標準的一人政黨，起落浮沉繫於柯文哲一人。尤有甚者，一人政黨的重要特色是必須維持領導人的神秘性，因此「一人政黨」往往成為打著政治旗號的「宗教團體」，黨主席如同教主，黨的追隨者不是受理念與政見的吸引，而是對教主狂熱崇拜，因此黨可能掀起一時風雲，卻沒有永續發展的可能。

總之，柯案由檢方偵查所得證據看來，無論圖利或違背職務收賄，與侵佔公益款項，均證據確鑿。但起訴書出爐，民眾黨全黨上下仍執迷於黃國昌等人所定調的綠營「政治追殺」，而非以證據或論述來反駁檢方的舉證。這種全黨陷入對柯文哲的狂熱信仰氛圍，既印證民眾黨的宗教性質高於政治，且是一人政黨的本質。柯文哲涉案，是民眾黨存亡關鍵，如果不徹底反省檢討，只會極盡批判司法之能事，黨是否會隨著柯案的真相大白而泡沫化，備受關注。

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