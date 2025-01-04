自由開講》八炯統戰紀錄片驚見張麗善合照的背後意涵

◎細菌

雲林縣的張榮味家族長期以來盤據著地方政壇和農業資源，其影響力是台灣地方政治生態中一個顯著的例子。這個家族的政治和社會影響力不僅限於雲林，還蔓延至全台灣，並對台灣的農業及整體政治環境帶來了一些不容忽視的負面影響。

雲林縣長張麗善被曝光於八炯紀錄片統戰名單中，加上她以推廣雲林農產品為名頻繁赴中，可能危及台灣的經濟自主性，甚至加劇台灣在對中政策上的脆弱性。（記者黃淑莉攝）

張家透過家族成員的政治影響力，繼續掌控雲林乃至全台的農業資源，這使得地方農業政策的制定和實施將更傾向有利於家族利益的方向。

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雲林縣作為台灣的重要農業縣市，與台灣整體農業政策有著密不可分的關係。如果當地的資源分配被少數家族所控制，不僅可能導致資源的不均和效率低下，更可能阻礙創新政策的實施，影響整個農業部門的可持續發展。

張麗善與中國官員的合照以及曝光於統戰名單中，值得社會各界深思。她以推廣雲林農產品為名頻繁赴中，其實涉及政治上的考量，甚至可能在無形中受到中國統戰策略的影響。這不僅可能危及台灣的經濟自主性，還可能加劇台灣在對中政策上的脆弱性。

此外，張家家族成員在各地政府部門中擔任要職、更在立法院佔了五個席次，這樣的勢力擴張將為台灣帶來政治生態上的壟斷現象。張家成員的政治網絡遍布各個行政層級和不同縣市，使得他們能夠在政策制定中施加相當大的影響力。

長期以來，這類勢力擴張會導致政治權力的集中，加強家族對地方甚至全國政策的控制，致使阻礙民主機制的健康運作。在張家壟斷資源且滲透各級政府的背景下，年輕世代的政治參與及新興力量的崛起面臨更大挑戰。

政治資源和機會被少數家族所壟斷，會導致社會流動性降低，進一步固化地方政治權力結構，這對於台灣民主制度的發展顯然是不利的。不得不提的是，當政治權力被個別家族過度掌握時，會出現利益輸送與腐敗問題的風險。家族中不同成員之間的利益牽連與官商勾結如果不能有效監管，可能導致政策資源的錯配、更甚者損害公共利益。

張家在台灣農業及政治中所造成的負面影響不容小覷。關鍵在於，如何在維護民主政治的前提下，打破家族政治的壟斷，讓台灣政治生態能夠健康發展。這需要政府力量的介入、社會輿論的關注，以及更透明的政治體制來確保資源分配的公平性和民主過程的正義性。

（作者為政治幕僚）

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