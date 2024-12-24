自由開講》雙城論壇的「成果」︰蔣萬安被吃豆腐還害台灣淪地方政府

◎陳啟濃

這次雙城論壇十足的以「一個中國」的模式辦理，讓中共上海市官員收成了統戰績效，只有蔣萬安被吃豆腐還無自知之明，還害慘了台灣淪為中共大施德政而受惠的地方政府。

上海市副市長華源 。（記者王藝菘攝）

上海副市長在宴會上大方送出利多，同意開放上海居民赴台旅遊。此項宣布看似蔣萬安主辦這次雙城論壇的成果，實則是讓台灣人對中共的專制獨裁，以及把對台灣的政策凡事以統戰為考量的詭計，能夠有深入了解的機會。

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上海副市長萬華的宣布利多，等同是承認中共一直限制中國民眾來台灣旅遊，中國人的自由旅行，是要靠中共的恩賜才能夠享有。然而台灣人以及全世界眾多自由民主國家的人民（ 目前大概只剩中國、北韓與俄羅斯三個共產集權國家除外），只要你有錢有閒，想要自由在世界各國旅遊，只是一件稀鬆平常的人民權利。

上海副市長的層級有權代表中共政府做這樣的宣布嗎？當然事先中共高層就已經授權讓萬華做這樣的宣示。因為台北市是親共國民黨執政的地區，蔣萬安非常配合中共的需求，所以哪怕中共常態性的圍台軍演，對台灣不放棄動武，他還願意讓中共繼續保有此項統戰活動，可以做好做滿。

甩開台灣政府，直接跟台北市宣布「上海居民來台旅遊的利多」，除了營造台灣只是地方政府的形象，同時也是為了藉此機會報答蔣萬安的「乖乖聽話」，更進一步分化台灣的中央與地方政府的依存關係，破壞彼此的信任感，其實也更加印證了中共「順我者昌，逆我者亡」殘暴蠻橫的本質。

（作者為政治評論員）

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