自由開講》行動吧，拒絕台灣香港化！

◎康駿銘

中國國民黨力推三部惡法，不但漠視民眾的怒吼，甚至還對這些關心社會的公民們嗆聲、嘲弄，完完全全是在按照香港模式來破壞台灣得來不易的民主和制度，從剝奪台灣人罷免不適任民代的權力、掏空中央財政到癱瘓憲法法庭。

公民團體1218在國民黨中央黨部前舉辦「濫權立委究責會」，國民黨立委助理謝克洋訕笑追星族是「瘋子」。（擷取自臉書）

這一切行為的目的，就是要毀壞民主的根基、讓權力集中在自己的手裡，繼續執行習近平的政治任務，對台灣民生、民主不屑一顧。而同場的台灣民眾黨八席則是袖手旁觀，以不表態的方式表態支持台灣民主的毀滅。

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5年前發起的反送中大遊行人龍擠爆香港街頭，連綿數公里。（法新社）

5年前的香港 百萬人上街頭要求撤回惡法

五年前的香港，港人走上街頭，正正就是阻擋親中代理人們為一己之私、貫徹北京意志積極推動違反香港人意願的惡法，筆者也沒料到竟然只是短短五年，我們就要在台灣的立法院門外，喊著當年香港「撤回惡法」的口號。

5年後的香港 惡法沒收了民主、法治、自由

那些惡法最終使得香港變成了今天民主、法治、自由盡喪的中國香港，掉進了萬劫不復的深淵。法律不但無法再保障市民的自由、人身與財產的安全，更反過來成為了對付人民的武器，並確保了中國指定的當權者能把持權力，政治力量凌駕法律，讓獨裁成為了事實，讓法治變成人治。

近萬民眾不畏台北低溫，站出來參與討伐傅崐萁大遊行。（記者陳志曲攝）

藍白把持國會，漠視程序正義、藐視民意，以民主破壞民主，我們每個公民都有責任站出來，守護民主、捍衛憲法，不但是在警告藍白不得為所欲為、向國際表達台灣人反對這個最大在野黨的惡行，也是明確向賴總統展現民意，敦促執政黨利用我們授予的行政權力，阻止民主遭受中國代理人正在進行的無可逆轉的破壞。

不論是上街頭、網路轉發訊息，或是向身旁親朋闡述目前台灣的危機，請為台灣盡一分力。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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