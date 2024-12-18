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詩語李敏勇》為何迎合中國霸凌台灣

不以台灣為國家的台北市前後任市長柯文哲和蔣萬安，對於台北與上海的雙城論壇，不顧對等國家尊嚴，而是屈附一個想併吞以中華民國為名的台灣的國家。他們在意與中華人民共和國的關係，卻敵視反制執政的民進黨，不珍惜台灣的民主化價值。
李敏勇

李敏勇

2024/12/18 05:30

◎ 李敏勇

面對職場霸凌現象，台灣已有文明社會的正常反應。但是面對中國的台灣的凌現象：阻撓台灣形成正常國家的文攻武嚇，比凌猶有過之的經常威脅，何以有些政黨卻能忍氣吞聲？

台北、上海雙城論壇的台北方堅稱交流有益，但自論壇開辦以來，不曾真正改善或促進以兩市為基礎形成的兩岸兩國關係，只淪為上海對台北的統戰，以及台北對上海的曲意迎合。（記者劉信德攝）台北、上海雙城論壇的台北方堅稱交流有益，但自論壇開辦以來，不曾真正改善或促進以兩市為基礎形成的兩岸兩國關係，只淪為上海對台北的統戰，以及台北對上海的曲意迎合。（記者劉信德攝） 

就以柯文哲兩任台北市長和蔣萬安現任台北市長，台北與上海的雙城論壇為例，彷彿處於屈辱仍行禮如儀。柯文哲市長任內，不顧反對聲音，硬要舉辦，不少財團老板爭相在論壇同桌餐宴，更出現在柯文哲涉貪圖利背信的關係人名單。

蔣萬安市長，這位自稱蔣家傳人，卻無視曾祖、祖父反共基因，選前說，若中國軍機不停止擾台就不續雙城論壇，卻食言續辦，還接受上海以副市長之一出席的不對等條件，形同騙取選票。

中國把台灣的中華民國視為殘餘中國，當做從中國流亡來台的政權，必欲收拾而後快。中華民國已不盡由中國國民黨控制，對經由政黨輪替而執政的民進黨，敵意更甚於中國共產黨。這就是中國國民黨人對國內霸凌現象有反應，卻無視中國霸凌台灣的原因。

不以台灣為國家的台北市前後任市長柯文哲和蔣萬安，對於台北與上海的雙城論壇，不顧對等國家尊嚴，而是屈附一個想併吞以中華民國為名的台灣的國家。他們在意與中華人民共和國的關係，卻敵視反制執政的民進黨，不珍惜台灣的民主化價值。

台北、上海雙城論壇的台北方堅稱交流有益，但自論壇開辦以來，不曾真正改善或促進以兩市為基礎形成的兩岸兩國關係，只淪為上海對台北的統戰，以及台北對上海的曲意迎合。面對一個以併吞為目標，不斷對台灣武力威脅。中國對台充滿犯意，兩市論壇只是政治裝飾，是台北市面對霸凌的一種鄉愿的曲意附和。

台灣面對中國的霸凌要有正常國家的態度，尊重自己才能期待被人家尊重。反霸凌不能只是對職埸霸凌慷慨激昂，政治人物更要對中國不斷霸凌台灣有嚴正立場。小小蔣違背選前承諾，洗臉小蔣老蔣。反台灣的政黨形同迎合中國凌台灣！

（作者是詩人）

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