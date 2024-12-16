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胡，怎麼說》蔣萬安閃到腰，矮半截，跪了！

其實，蔣萬安面對中共，早就政治「閃到腰」，自我矮化、喪失中華民國首都市長高度，被中共方一嚇就成了軟腳蝦，何只「矮半截」而已？眼看就要降到「屈膝跪迎」了！
胡文輝

胡文輝

2024/12/16 05:30

◎ 胡文輝

從「雙城論壇」來看，蔣萬安面對中共，何止「閃到腰」？根本已「矮半截」，「跪」了！

台北市長蔣萬安。（記者廖振輝攝）台北市長蔣萬安。（記者廖振輝攝） 

今年台北、上海「雙城論壇」舉辦前夕，傳出台北市長蔣萬安「閃到腰」，痛而取消多場公開活動，但應會「忍痛」出席今晚宴請上海代表團及明天的論壇活動。

其實，蔣萬安面對中共，早就政治「閃到腰」，自我矮化、喪失中華民國首都市長高度，被中共方一嚇就成了軟腳蝦，何只「矮半截」而已？眼看就要降到「屈膝跪迎」了！

「今之蔣萬安」比「古之蔣萬安」，最明顯的不同就是面對中共就「閃到腰、矮半截」，二○二二年市長選舉前，「古之蔣萬安」信誓旦旦宣稱「中共（軍機）不再擾台、對台釋善意、雙方地位對等」為「雙城論壇」舉辦三前提。

「今之蔣萬安」遇到中共官員，馬上「閃到腰」，把「古之蔣萬安」的三前提丟到垃圾堆！現今中共軍機、軍艦不但變本加厲侵擾台灣、正舉行不宣而戰式的「圍台軍演」，加重軍事霸凌台灣，對台非但無半點善意、惡意加狠毒更滿滿是。遇到中共官兒就「閃到腰」的蔣萬安，卻忍痛說不痛，被矮半截也要辦雙城論壇

中共進行不宣而戰式的「圍台軍演」，嚴重威脅台灣及東亞和平安全，美日澳歐等國際社會都譴責，只有馬英九、朱立倫等國民黨人蒙上眼睛就以為看不見，馬英九還宣稱相信習近平，趁機藉交流為中共搞統戰…，「閃到腰的蔣萬安」也就傻傻的跟著馬朱背叛兩蔣、相信習近平…

再從上海代表團名單看，兩城對等的基本規格都如緣木求魚不可得。一黨專政的中共，統治上海市的老大市委書記陳吉寧，老二市長龔正都不來、帶隊的副市長華源在中共上海市常委排第十一名，雖被認為仕途看好，但和蔣萬安台北市長地位差很大，藉華源矮化蔣萬安、藉雙城論壇矮化台北、矮化台灣，中共的政治企圖不言可喻

蔣萬安一遇中共官員先閃到腰，最最重要原因，就是他極度缺乏蔣家祖父蔣經國、曾祖父蔣介石的「反共基因」，卻遺傳到大半生姓章而後改姓蔣的其父蔣（章）孝嚴的「舔共基因」，才會每況愈下、日趨下流，從反共而親共再而舔共、再從矮半截到屈膝跪了…。

祝福蔣市長，腰身萬安！既然改姓蔣，請腰幹挺直，莫背叛二蔣！

（作者為資深媒體人）

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