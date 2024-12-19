矢板明夫觀點》川普督促重啟「安倍路線」？

川普當選之後，在見到石破茂首相之前、先和安倍昭惠夫人共進晚餐、又任命對中強硬派擔任日本大使的做法，似乎是在強烈督促有親中傾向的石破茂必須要回到積極抗中的「安倍路線」上來。

◎矢板明夫

12月16日晚上，和美國當選總統川普夫妻共進晚餐的安倍晋三前首相夫人安倍昭恵今天回到日本，在自己的社交媒體X上寫道「能與這對非常和藹可親的夫婦交談，想必我的丈夫也會感到高興……非常感謝！」。安倍夫人還提到和特斯拉創辦人、伊隆．馬斯克也見面了。安倍首相生前也曾經與馬斯克有過交流，還親自坐在馬斯克駕駛的汽車的助手席上拍過一段影片。

日本前安倍晋三首相夫人安倍昭恵在海湖莊園與美國當選總統川普夫妻共進晚餐。（取自貼文）

川普夫人梅蘭尼婭也在她的社交媒體上發布了一張圖片，並表示：「能再次在海湖莊園迎接安倍昭恵夫人，我深感榮幸。我們懷念她已故的丈夫、安倍元首相，並讚頌了他的卓越成就。」圖片中，川普和梅蘭尼婭夫人微笑著做出豎大拇指的姿勢，昭恵女士站在他們之間。

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據媒體報導，安倍夫人向川普轉達了石破茂首相想和川普見面的想法。川普總統也透過安倍夫人轉交了，送給石破首相的紀念品和書籍。雖然沒有確定川普和石破的具體日程，但對日本來說，這一次民間外交明顯是成功的。

對於這一次安倍夫人的訪美。日本的外相岩屋毅表示：「安倍夫人雖然是民間人，但她是『非凡的民間人』。她與日本和美國之間擁有非常重要的個人關係。重溫舊情是一件非常令人欣慰的事情，我認為這應該受到歡迎。」

美國準總統川普十六日宣布，任命投資銀行出身的前駐葡萄牙大使葛拉斯（George Glass）出使日本。（法新社檔案照）

值得注意的是，川普在和安倍夫人共進晚餐的同一天，發表了任命企業家喬治·格拉斯為美國駐日大使的人事安排。格拉斯是川普的重要支持者之一。曾經擔任駐葡萄牙大使。同時，他也是著名的對中強硬派。葡萄牙大使在任期間的2020年，曾經痛批葡萄牙政府積極從中國吸引投資的作法。聲稱「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」。曾因此引發外交摩擦。有日本媒體分析，格拉斯就任駐日大使後、可能會強烈要求日本與中國脫鉤。

川普當選之後，在見到石破茂首相之前、先和安倍昭惠夫人共進晚餐、又任命對中強硬派擔任日本大使的做法，似乎是在強烈督促有親中傾向的石破茂必須要回到積極抗中的「安倍路線」上來。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書







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