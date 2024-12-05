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矢板明夫觀點》推廣這種兩岸交流 有何意義？

按照我長年在中國採訪的經驗，我認為宋同學說的這幾句話應該不是她本人的意思，而是有人安排她故意說的。 宋同學是個聰明的人，自然知道說的這些話台灣的民眾不愛聽、會引起反彈，但她有不得不說的理由。
矢板明夫

矢板明夫

2024/12/05 19:45

◎矢板明夫

前總統馬英九近日邀請中生團訪台，也趁機來蹭棒球的熱度。

12月2日，在訪問台中洲際棒球場時，中生團復旦大學生宋思瑤說「我先代表這個師生訪問團，向"中國台北隊"獲得世界冠軍表示祝賀，然後我也希望就是中國和台灣同胞，可以像這個中信兄弟裡面Brothers一樣，我們一起為這個祖國在棒球這個領域的，更上一層樓一起努力。」

中生團復旦大學生宋思瑤。（資料照）中生團復旦大學生宋思瑤。（資料照） 

這幾句話，在台灣引起了軒然大波。很多台派的朋友無法接受中國來這裡吃台灣棒球的豆腐。用「中國台北」這樣的詞語來羞辱台灣。完全就是中國官方一貫以來對台灣居高臨下的口氣。

按照我長年在中國採訪的經驗，我認為宋同學說的這幾句話應該不是她本人的意思，而是有人安排她故意說的。

宋同學是個聰明的人，自然知道說的這些話台灣的民眾不愛聽、會引起反彈，但她有不得不說的理由。

因為兩天前，和她們一起來台灣的中國桌球球王馬龍，曾經在談到棒球時說：「我也知道之前台灣隊拿了冠軍，所以我也希望在這裡有好的體驗。」

「台灣隊」這個名稱，在中國來說是一個「嚴重的政治錯誤」。（資料照）「台灣隊」這個名稱，在中國來說是一個「嚴重的政治錯誤」。（資料照） 

因為「台灣隊」這個名稱，在中國來說是一個「嚴重的政治錯誤」。回去以後可能整個代表團都會被檢討。所以代表團不得不安排宋同學在這裡做一個「修正」。

這個代表團表面上是來交流的。但是他們出發前，應該都經過政治審查和培訓。他們在台灣期間的言行，其實都是互相監視的。他們代表的，並不是他們個人，而是身後的共產黨政權。

所以，推廣這種兩岸交流，除了被滲透、被統戰之外，不知道對台灣來說還有什麼意義？

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）
本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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