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自由開講》委屈的和平不是和平

2024/12/13 08:45

◎ 劉侑勳

自1949年，中華人民共和國成立以來，其對台灣的文攻武嚇從未停止過，即便是在與中國關係最友好的馬英九政府執政時期也不例外，然而，對強權低聲下氣真能換來和平嗎？

綜觀古今，有許多失敗的案例，1930年代的英國和法國就是近代最為著名的個案之一。其當年就是對德國採取綏靖政策，以為退讓就能換取和平。沒想到最終換來的卻是1939年納粹德國的全面開戰，因而點燃了歐陸第二次世界大戰的戰火。此結果就如同英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）所言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱。可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭。」

國民黨試圖將台灣拉回過去的親中老路，不斷以交流為名，將兩岸綁在一起。卸任總統多年的馬英九不僅熱愛訪中，更接待中共派遣來台的共青團。（資料照）國民黨試圖將台灣拉回過去的親中老路，不斷以交流為名，將兩岸綁在一起。卸任總統多年的馬英九不僅熱愛訪中，更接待中共派遣來台的共青團。（資料照）

而台灣，在蔡英文、賴清德兩位總統帶領之下，這幾年逐步擺脫對中國的依賴，開始走進世界的舞台。但覬覦台灣已久的中國絕對不會輕易放過我們，多年來頻繁利用各種手段騷擾台灣。

面對外患，國內各政黨理應團結一致對外，可惜現實沒有想像中美好。只要中國機艦擾台，國民黨一定第一個跳出來，但他們指責的絕對不是中共，而是執政的民進黨

經過這些年的努力，台灣好不容易成為世界的台灣，但在野的國民黨卻仍不遺餘力地試圖將台灣拉回過去的親中老路。國民黨上上下下不斷以交流為名，將兩岸綁在一起。卸任總統多年的馬英九不僅熱愛訪中，其更接待中共派遣來台的共青團。12月17日台北市政府還要舉辦雙城論壇，在台灣接待上海市副市長。

口口聲聲喊著兩岸要交流的國民黨，在中國面前，卻沒有一個人敢光明正大拿出中華民國國旗；當台灣棒球隊在國際賽奪冠時，國民黨的市長在自家卻只敢使用自我矮化的「中華台北」，為台灣隊祝賀。圖為台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）口口聲聲喊著兩岸要交流的國民黨，在中國面前，卻沒有一個人敢光明正大拿出中華民國國旗；當台灣棒球隊在國際賽奪冠時，國民黨的市長在自家卻只敢使用自我矮化的「中華台北」，為台灣隊祝賀。圖為台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

更令人感到遺憾的是，口口聲聲喊著兩岸要交流的國民黨，在中國面前，卻沒有一個人敢光明正大拿出中華民國國旗；當台灣棒球隊在國際賽奪冠時，國民黨的市長在自家卻只敢使用自我矮化的「中華台北」，為台灣隊祝賀；而當中國學生說出更加貶低台灣的「中國台北」時，國民黨不僅選擇沉默，蕭旭岑更承認「中國台北」一詞沒有錯，替該名學生開脫，完全沒把台灣人放在眼裡。這些低頭、委屈的作為，難道就是國民黨口中所謂的「交流」嗎？

如果中國要釋出兩岸交流善意，就應該停止一切對台灣的騷擾，沒有停止，就沒有所謂的善意。而面對中國日益增加的軍事威脅，國民黨立委卻打算在立法院將潛艦國造預算全數刪除，大幅減弱台灣的自我防衛能力

筆者想告訴國民黨，刪除國防預算不是對中國表示善意，你們自以為是的善意，正一步步將台灣拱手送入中國的手中。台灣已經走入世界，面對威脅，我們不該選擇低頭、委屈，因為委屈換來的絕對不會是和平！筆者呼籲國民黨盡早回頭，和台灣人民站在一起，阻擋中國的威權侵略與擴張。

（作者為學生）

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