自由開講》十二強奪冠所帶來的教育意涵

◎李政達

台灣奪下世界十二強棒球賽的冠軍，這是成棒在世界一級賽事中的首度奪冠。台灣棒球世界排名雖名列第二，但以往都是靠U12、U15、U18學生球隊的表現取得積分，成人棒球是自1992年巴塞隆納奧運奪銀後第一次帶回冠軍獎座。

台灣奪下世界十二強棒球賽的冠軍，這是成棒在世界一級賽事中的首度奪冠。（資料照）

本屆賽會我們在賽場上看到台灣隊贏韓超美勝日風光的一面，卻不了解其背後所蘊含的教育意涵。筆者身為任教於大專院校的體育教師，最喜歡於課堂上與學生分享自己的觀點，藉此激勵年輕人成功不是一蹴可成是必須付出代價的。

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棒球是團隊運動，投手、守備、打擊環環相扣缺一不可，而本屆的台灣隊雖有幾位狀況極佳的球星穿針引線，但沒有排不下場的冗員，輪到自己上場時人人各司其職，全隊將士用命才能在關鍵的預賽打敗韓國以四勝一敗晉級超級循環賽。

在暌違21年後於複賽擊沉美國，最後藉美國打敗委內瑞拉挺進決賽。在前兩場都輸給日本的情況下，教練團運籌帷幄於冠軍戰掌握短期賽會的特性，投、打、守都優於對手，方可完成不可能的任務，這是團結合作自助人助天助的典型範例。

台灣隊有幾位表現特別突出的球員，如捕手林家正。（資料照）

台灣隊有幾位表現特別突出的球員，如投手林昱珉、張奕，捕手林家正，隊長陳傑憲都是在未滿二十歲就前往美日棒球界追夢打拼。在這麼年輕的年紀就隻身前往異國他鄉，要克服語言、飲食、環境適應、運動文化…種種的差異融入當地的生活築夢踏實是多麼不易。

林昱珉更以「台灣雖是小國但也能拿下世界冠軍！」來回應大聯盟記者的詢問。

今年四月一顆飛入休息室的界外強襲球造成投手林昱珉顴骨碎裂動刀，八月因揮棒過猛導致捕手林家正左手鉤狀骨骨折，都曾讓二人以為與十二強賽事絕緣，甚至有可能斷送運動生命。

高中時就赴日加入學生球隊的陳傑憲，畢業後卻無法得到日職球團的青睞，但本屆十二強卻以超過六成的打擊率一舉囊括打擊王、最佳守備球員、全明星隊外野手及大會MVP四項大獎讓全日職的日本武士灰頭土臉兵敗東蛋。

在日本奮戰十多年的張奕2023年遭西武球團以「戰力外」釋出，本屆則以十二強勝投王防禦率〝0〞的最佳表現，讓日本網民質疑「西武為何放棄他！」。

而在日本奮戰十多年的張奕2023年遭西武球團以「戰力外」釋出，本屆則以十二強勝投王防禦率〝0〞的最佳表現，讓日本網民質疑「西武為何放棄他！」。

賽後旅外球員都曾以流利的外語能力接受外媒的訪問，林昱珉更以「台灣雖是小國但也能拿下世界冠軍！」來回應大聯盟記者的詢問。「在哪裡跌倒在哪裡爬起來！」充分展現球員的毅力與決心，也讓人有一雪前恥的暢快感，然而登頂的過程遭遇多少的挫折與失敗是外人無法得知的。



（作者為科大體育講師）

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