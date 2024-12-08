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自由開講》不只風花雪月！瓊瑤也關注社會階級對立議題

2024/12/08 11:30

◎張天泰

知名作家瓊瑤在12月4日傳出於淡水家中身亡的死訊，震驚世人。且瓊瑤事先已準備好與粉絲道別的影片，表述自己在生命來到盡頭時的心情與感悟。而瓊瑤死訊也登上英國《BBC》官網首頁，報導中稱瓊瑤「可以說是全球最受歡迎的華文言情小說作家」。

瓊瑤自拍影片講述遺言。（翻攝自臉書）瓊瑤自拍影片講述遺言。（翻攝自臉書）

誠如BBC所言，登上華文愛情小說頂峰者為瓊瑤無誤。

瓊瑤小名鳳凰，9歲發表了第一篇小說《可憐的小青》，瓊瑤25歲時，在《皇冠雜誌》發表了正式出道作《窗外》。隨後，她陸續發表多部愛情小說，奠定了華文愛情小說經典作家的地位。她在1960年代和1970年代，因為瓊瑤自身生活困頓，故而小說多以悲劇結尾，惟1964年到1971年間中短篇作品風格多變。

自1982年至1985年，其寫作開始觸及爭議社會問題，創作出《失火的天堂》等作品，但在1985年後陷入創作瓶頸期，停筆至1990年代。

瓊瑤小說的社會教育意義，在於其小說內容也曾關注社會階級的對立與封建禮教的限制，不只停留家庭代溝與感情糾紛的陳腔濫調。

《還珠格格》捧紅許多人。（翻攝自微博）《還珠格格》捧紅許多人。（翻攝自微博）

瓊瑤的電視劇《還珠格格》，可稱是她最著名的扛鼎之作，開啟了許多大明星的職業生涯，包括范冰冰、林心如和趙薇等人。林心如直言自己有了如今的成就，全是瓊瑤一手造就，明白表示瓊瑤是自己人生中的第一位恩人。

瓊瑤曾說自己是一個很熱情的人。即使是完全不認識的人，只要一看到對方很無助，我就會很想去幫助。我可能沒經過什麼思考，認為一個擁抱，就能給出安慰……我是一個愛很豐富的人，今天就算是一個小孩我也會去擁抱，也會跟網友互動，當他們留言『阿姨我愛你』，我也會回『我也愛你』。這些對我來講是很自然的事。

華文愛情小說的鳳凰離世，我們勿忘瓊瑤關心世界的熱情！

（作者為教育博士、政治工作者）


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