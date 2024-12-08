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自由開講》兩岸交流的迷思：民主價值與統戰手法的較量

2024/12/08 19:00

◎永日

中國大學生來台參訪，看似是促進兩岸和平關係的文化交流，實際上卻暗藏中共的統戰野心

馬英九基金會邀請中生團訪台，包括奧運桌球金牌得主馬龍與射擊金牌得主楊倩等人，展現了中共高調安排「人質牌」的操作。（記者劉信德攝）馬英九基金會邀請中生團訪台，包括奧運桌球金牌得主馬龍與射擊金牌得主楊倩等人，展現了中共高調安排「人質牌」的操作。（記者劉信德攝）

表面和平交流，背後統戰陰影

本次由馬英九基金會邀請的中國7所大學師生團，包括奧運桌球金牌得主馬龍與射擊金牌得主楊倩等人，展現了中共高調安排「人質牌」的操作。參訪行程涵蓋台灣多所大學，卻在大學生間引發了熱烈的抗議聲浪，特別是在台灣大學的活動現場，學生們高喊「這裡不是中國台北」，試圖傳遞台灣主權與自由價值的立場。

表面上的友好互動，掩蓋了中共「大外宣」與「入島入心」的真實目的復旦大學的女學生在活動中稱中華隊為「中國臺北」隊，這類術語的使用充分展現了中共一貫的「一中原則」話術，試圖在交流中逐步淡化台灣的國家認同。

民主價值的守護者：台灣學生的清醒態度

雖然部分抖音影片顯示台灣學生熱情歡迎馬龍等人的場面，甚至有個別人拿出中國國旗揮舞，但現場更多的則是抗議與質疑聲音。台灣大學學生們打出了「民主是個好東西」、「我想聊聊台灣主權、香港民主、新疆人權」等標語，突顯了台灣年輕世代對於中共壓迫政策的深刻認識。

此次抗議行動的發起人之一，台大社科院的齊同學強調，他們並非排斥交流，而是希望藉由交流分享台灣的核心價值，包括民主、人權與自由。這些價值在中國被長期壓制，甚至是禁忌話題，而台灣作為亞洲民主燈塔，有責任向世界、特別是向中國人民傳遞這些重要理念。

中生團訪台引發熱烈的抗議聲浪，台灣大學的活動現場，學生們舉牌高喊「這裡不是中國台北」，試圖傳遞台灣主權與自由價值的立場。（記者田裕華攝）中生團訪台引發熱烈的抗議聲浪，台灣大學的活動現場，學生們舉牌高喊「這裡不是中國台北」，試圖傳遞台灣主權與自由價值的立場。（記者田裕華攝）

警惕中共滲透，鞏固國防與民主

中共對台灣的滲透，從大學生參訪到媒體操作，再到抖音等社群平台上的宣傳攻勢，目的是為了逐步塑造「兩岸一家親」的錯覺。然而，台灣學生的行動正提醒我們，中共的統戰手法不僅無法蒙蔽台灣社會，反而進一步強化了台灣人民對民主價值的認同。

為了對抗這類統戰滲透，我們必須持續鞏固自身的國防與社會意識。透過國防政策的強化與對民主自由的堅守，台灣才能有效抵禦中共的侵略企圖。兩岸和平不是建立在單方面的退讓上，而是基於對等與尊重。任何試圖用「和平交流」掩蓋政治目的的行為，都應被揭穿與抵制。

交流需對等，民主不可妥協

兩岸交流不應淪為統戰的工具，而是應該建立在對等與尊重的基礎上台灣學生的行動再次證明，民主自由的價值依然深植人心，並將繼續成為台灣對抗中共滲透的最佳武器。唯有守護民主，台灣才能在國際舞台上持續發光，成為自由與人權的典範。

（作者為教師）

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