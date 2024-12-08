沈榮欽國際視野》【巴拉圭真是太帥了】

並警告巴拉圭不可雙重承認：「巴拉圭必須做出選擇。 沒有中國『和』台灣的選擇，只有中國『或』台灣的選項。」 這激怒了巴拉圭政府...

◎沈榮欽

中國駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）正代表中國在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議，但是在 12月3 日，徐偉沒有參加會議，而是跑去在首都亞松森（Asuncion）的國會演說，在國會呼籲巴拉圭應該放棄台灣，和中國建交。

在台灣資助的國會大廈大廳裡，徐偉強調北京有興趣與巴拉圭建立關係，但「巴拉圭官員有責任踏出第一步」。

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中國外交官慫恿巴拉圭承認中國而非台灣，被驅逐出境。示意圖 。（路透檔案照）

他說：「我這次訪問的目的是推動、加速填補巴拉圭地圖上的空白的進程。這個空白是巨大的，這就是中華人民共和國。」

中國外交官利誘又威逼棄台 巴拉圭硬起來驅逐出境

中國一直抵制直接購買巴拉圭盛產的大豆和牛肉，他暗示這種情形可以改變：「與中國建立外交關係，你可以賺更多，節省更多，並降低成本，還有其他數以千計的其他優勢。」

並警告巴拉圭不可雙重承認：「巴拉圭必須做出選擇。 沒有中國『和』台灣的選擇，只有中國『或』台灣的選項。」

這激怒了巴拉圭政府，巴拉圭外交部行政和技術事務副部長 Juan Baiardi 說，徐偉是以參加聯合國教科文會議名義進入巴拉圭，「但是他卻從事不恰當的巴拉圭內部政治活動。」

隨後徐偉並接受媒體專訪，重複了一遍他的說詞，並再次強調經濟利益：「目前巴拉圭幾乎沒有對中國的直接貿易或出口，這是一個很大的恥辱。巴拉圭人正在將利潤交給中間商。但透過與中國建立外交關係，你可以賺更多」。

巴拉圭是台灣在南美的唯一邦交國。總統貝尼亞貝尼亞今年5月率團來台參與總統賴清德（右）就職典禮。（資料照，總統府提供）

最後巴拉圭政府表示徐偉因為干涉內政，而被外交部取消簽證，必須在 24 小時內離開巴拉圭。

習已挖走多國 巴國是台灣在南美唯一邦交國

拉丁美洲一直是習近平主攻台灣外交之所在，已經令宏都拉斯、巴拿馬、多明尼加和薩爾瓦多陸續跟台灣斷交，巴拉圭是台灣在南美的唯一邦交國，習近平在賴清德總統上任後，對巴拉圭的攻勢加劇。

我駐巴拉圭大使韓志正（左一）與巴拉圭總統當選人貝尼亞（左二）及副總統當選人亞利安納（右一）合影。（資料照，外交部提供）

台灣駐巴拉圭大使館在 X 抨擊，稱徐偉為「滲透者」，試圖「破壞巴拉圭與台灣自 1957 年以來的牢固友誼」。說得好，台灣駐巴拉圭韓志正大使。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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