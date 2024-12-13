自由開講》還我碧湖 霧社水庫的危機與挑戰

◎林法正／中央大學電機工程學系講座教授

◎劉志文／臺灣大學電機工程學系特聘教授

台灣是全世界高山密度最高的島嶼，擁有豐富的高山水庫資源，這些水庫不僅是島內水資源調配、防洪減災及農業灌溉的重要支撐，亦在能源結構中扮演重要的基載與調節角色。

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霧社水庫興建於霧社溪上，位於南投縣仁愛鄉的高山區 。（資料照）

其中「霧社水庫」興建於霧社溪上，位於南投縣仁愛鄉的高山區，是台灣最長河川濁水溪的發源地，原設計作為萬大發電廠的水力來源，還兼具水資源調配、觀光及環境生態等多功能，是台灣重要的水力發電設施，並與日月潭共同構成中部水資源系統的重要樞紐，因其水色碧綠、高山環繞而且景緻秀麗，先總統蔣公命名為「碧湖」。

目前霧社水庫的有效庫容已剩不到20%。（資料照）

台灣因地理環境因素，除了颱風豪雨頻繁，濁水溪上游地勢陡峭且地質破碎，長期以來的坡地沖刷使得大量的土砂下移至河道，並湧入霧社水庫，921地震後更加劇了沖刷情勢；此外，上游清境農場的過度開發，以及周邊土地的濫用，導致坡地過度利用、土壤裸露及植被破壞等，不利於水土保持的現象逐年擴大，集水區環境的惡化加速了河道與水庫的淤積速度，目前霧社水庫的有效庫容已剩不到20%，若淤積持續加劇，將降低發電效益、影響下游防洪、灌溉及生態保育等功能，並加重日月潭的水庫的操作負擔最終，我們將失去這個曾經堪比人間仙境的美麗碧湖。

目前霧社水庫的清淤工作主要由台電公司負責，台電並非政府機關，卻每年投入高達數億元的清淤費用，這對於一個企業而言是個沉重的財務負擔，更重要的是，清淤僅是處理淤積問題的末端手段，這種治理方式是「頭痛醫頭」的做法，根本無法有效控制土砂來源，若不從集水區的整體環境治理著手，減淤成效難彰，水庫延壽難達。

仁愛鄉霧社水庫流入數量龐大漂流木，還曾造成消防救生橡皮艇遭漂流木包圍受困。（民眾提供）

若要解決霧社水庫的淤積危機，必須採取全面且系統性的治理策略。

首先，政府應從源頭著手，針對濁水溪上游集水區進行治理，強化土地使用管控，推動退耕還林與植被恢復計畫，加強水土保持，減少土砂輸入量。

其次，應優化清淤作業，發展資源再利用技術，將淤積泥砂轉化為建材或農業資源，適時提供補助措施推廣至產業，創造循環經濟。

要達到上述目標，必須推動跨部門協作，建議由行政院召集農業部、經濟部、環境部、交通部等相關部會，與地方政府共同制定長期治理計畫，整合各方資源以應對水庫與集水區的問題，同時，應加強社會參與，透過環境教育與補助措施，鼓勵地方居民採取友善土地的管理方式，共同守護水庫與集水區的生態健康。

霧社水庫是中部地區水資源與能源供應的重要命脈，其運作不僅關係到台灣水力發電系統的效能，也直接影響下游日月潭的穩定性。

面對淤積與環境劣化的多重挑戰，我們必須以永續發展為目標，結合政府、企業與民眾的力量，以系統性、永續性的治理思維，從集水區到水庫下游全盤規劃，才能確保霧社水庫的長期效能，並為台灣水資源的永續利用奠定穩固基石，也惟有如此，台灣才能在風雨變遷中穩步前行，守護珍貴的水資源與生態資產。



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