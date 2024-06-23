自由開講》因應氣候變遷 向大自然學習

◎ 廖明輝

環境部長彭啟明也宣布成立「綠色戰略辦公室」推動氣候變遷與淨零轉型政策的規劃與執行。（資料照）



隨著全球氣候變遷的威脅日益加劇，各國紛紛採取積極措施應對此一危機。賴清德總統日前宣布在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，環境部長彭啟明也宣布成立「綠色戰略辦公室」推動氣候變遷與淨零轉型政策的規劃與執行。這一系列措施，顯示台灣對全球氣候變遷議題的高度重視與決心。

在應對氣候變遷的過程中，我們可以向大自然學習，從大自然的設計和過程中仿效或擷取靈感，是解決人類問題的有效途徑。老子在《道德經》中即提出「人法地，地法天，天法道，道法自然」，這種順應自然的智慧，也可以啟發企業如何進行淨零轉型，不僅減少浪費，還可以提高資源利用效率。

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舉例來說，紡織業是傳統高耗能產業，轉型需求尤為迫切。宏遠興業前總經理葉清來最近曾分享紡織業如何透過向大自然學習，重新思考和設計生產流程以實現節能減碳的目標。由於紡織產業的供應鏈長且複雜，從纖維原料製造到成衣製造，每一環節都需要減少對環境的負面影響並節約能源與資源。於是，宏遠自二○○七年起即開始導入永續發展模式，採用7R策略來提高能源與資源的生產力，7R包括重新思考（Rethink）、重新設計（Redesign）、減量（Reduce）、再利用（Reuse）、修復（Repair）、再生（Recycle）及復原（Recovery）。不僅擴展傳統的3R，更透過向大自然學習，推動低碳經濟的四大循環模式，包括生態設計循環、資源循環、事業廢棄物循環、以及碳循環，朝向2050碳中和目標邁進。

在實踐過程中，宏遠利用自然降溫技術，如種植樹木和安裝水簾，使工廠環境更加舒適，甚至在炎熱的夏天，員工的衣服也能保持乾爽，與許多傳統工廠形成鮮明對比。同時，運用煙囪效應原理，巧妙運用「風從哪來，風從哪去」讓工廠內部的空氣自然流通，減少冷氣的使用。這些改變都源自於對大自然的觀察和學習。宏遠的轉型經驗證明，從大自然學習是可行且高效的。例如，將工廠的廢棄物，如煤渣和污泥，進行再利用，製作成水泥和煤磚，既可解決廢棄物問題，又能創造經濟價值。這種「變廢為寶」（Waste to Wealth）的理念充分體現大自然的循環再生原則，並且能在經濟、社會和環境三者之間找到平衡，實現真正的綠色轉型和永續發展。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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