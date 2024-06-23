李忠憲的思考》青鳥行動的意義

◎ 李忠憲

有些人認為青鳥行動並沒有成功，國會擴權法案還是如同中國和藍白的打算通過，但我一點都不這麼認為。（資料照）

人在日常生活中大多是理性的，會根據情況調整短期信念，但根深蒂固的信念（如文化習俗）較難改變。

一般所謂要影響中間選民的想法，就是針對短期信念，什麼是短期信念？例如你覺得你的冰箱裡面有啤酒，但是你可以打開冰箱去看，發現裡面沒有啤酒，這個短期信念就會被理性改變。

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通常較為年輕的選民因為在成長的階段，短期信念在人生的哲學當中扮演主要的角色，因此理性的力量比較容易改變這些人的想法。

韓國瑜當立法院長針對擴權法案，他可以不投票，有些人解讀說藍的很怕白的又背刺，我覺得謝志偉大使的解釋比較合理，這是為了展現他的堅定立場給中國共產黨看！

昨天大家都在傳中國政法系統的「嚴懲台獨」新法，有些人說中國瘋了，因為根據這些法律，台灣除了統一促進黨以外，不管是民進黨、國民黨、民眾黨等全部都違反了這個法律。搞不清楚，為什麼中國現在要弄這些法律出來？

韓國瑜當立法院長針對擴權法案，他可以不投票，有些人解讀說藍的很怕白的又背刺，我覺得謝志偉大使的解釋比較合理，這是為了展現他的堅定立場給中國共產黨看！

（資料照）



併吞台灣變成習近平在中國經濟衰退以後最重要的大事，所以這不光只是中國台辦系統的事情，中國最優秀的人才掌握權力的是在政法和外交系統，台辦的角色有點像陸委會，在這樣的情況之下，局勢變得很複雜。同樣的道理，藍白這些政治人物也會和台辦系統的處境一樣，越來越難混水摸魚。

最近加薩走廊的悲劇，美國很多年輕人都很討厭以色列，或許他們無法完全體會歷史在猶太人身上曾經做過的事，以及留在他們世代腦海內的影響。當年在德國威瑪時代猶太人只佔1%的人口，卻成為希特勒政治鬥爭和代罪羔羊的主要角色。

猶太人並不是一開始就被送進集中營的，很多猶太的長老都勸大家要忍耐，只要忍氣吞聲，事情一定會好轉。

當年猶太人是經過好幾個階段：

1. 初步歧視和排擠，抵制猶太人的商店和企業。

2. 強化歧視與迫害，例如“水晶之夜”大規模暴力事件，猶太商店、學校和猶太教堂遭到襲擊，大量猶太人被捕並送往集中營。

3. 系統性隔離和集中，猶太人被強制遷移到猶太區（Ghetto），如華沙猶太區。

4. 大規模屠殺的最終解決方案，數百萬猶太人被運往這些集中營，遭到毒氣室處決或被強制勞動至死。

這些歷史的教訓，讓以色列人採取強硬的立場，我一直講，在政治上一個極端，通常會引來另外一個極端。

中國的法政系統認為併吞台灣已經是指日可待，已經拿下立法院，然後立法院長也要放棄原本中立的角色如此表態，為什麼還要讓台辦這些系統繼續騙吃騙喝咧？

有些人認為青鳥行動並沒有成功，國會擴權法案還是如同中國和藍白的打算通過，但我一點都不這麼認為，我覺得有兩點重要的意義︰

1. 理性影響年輕和所謂中立選民的態度，

2. 此外是展現我們捍衛台灣的決心和勇氣。

和大反派韓國瑜的輸誠一樣，青鳥行動同樣是傳達訊息給中國共產黨，讓他們知道：台灣人不會束手就擒。

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.6.23貼文）

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