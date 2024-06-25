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自由開講》捨「演」向「實戰」轉變的漢光演習實兵演練

2024/06/25 09:30

◎楊太源／淡江大學整合戰略與科技中心研究員

媒體報導，國軍「漢光40號」演習實兵演練預於7月22日至26日舉行，實兵期間依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衛軍執行各項演練，將取消過去「攻擊軍（紅軍）」的設置。報導刊出後，猜測之聲四起，引起國人高度觀注，立法院決議邀請國防部長顧立雄率參謀總長梅家樹上將，6月26日（星期三）進行國軍「漢光40號」演習專案報告。

國防部長顧立雄（中）26日將率參謀總長梅家樹（右）上將向立院進行漢光演習專案報告。（資料照）

筆者服役期間，長期納編「漢光演習」攻擊軍（由國防大學教官組成），及提供解放軍兵力序列及戰術戰法諮詢。「漢光演習」區分為第一階段「電腦輔助指揮所演習（簡稱電腦兵推）」，及第二階段「實兵演練」。事實上，漢光演習實兵階段，統裁部會依演習想定匡列各作戰區的演練科目，同時各作戰區亦可依訓練需求呈報統裁部增列自訓科目，奉核後即可列為演習科目。近年來，因城市快速發展，導致部隊無法像民國70年以前，可以進行「師級部隊實兵對抗演練」，國軍陸軍「長」字操演，實兵階段亦僅能進行「旅帶營指揮所演練」，而不是兩個齊裝滿員的旅級部隊實兵對抗操演。歷年來「漢光演習」實兵操演階段，攻擊軍均由各作戰區派遣少數兵力擔任，並由不同顏色旗幟代表兵力大小規模，攻擊軍依操演科目高舉大旗誘導防衛軍進行操演。

長期以來，國軍「漢光演習」實兵操演階段，除部隊訓練外，同時納入「全民國防」及「兵火力展示」。如陸軍「重砲射擊」、「機場反空機降演練」、「海灘反登陸演練」、「高速公路戰備跑道起降演練」等，雖是操演科目亦是兵力展示重點項目，為確保操演順遂，須要進行多次預演。換言之，「兵火力展示」成為實兵操演的焦點項目，國軍為確保兵火力展示能達預期目標，不斷進行預演與預校，投入巨大人力，對其他操演科目僅給予一般關注，事實上兵火力展示與實戰訓練要求存在一定落差。因此，「漢光40」演習實兵操演回歸軍隊訓練本務，與「全民國防」、「兵火力展示」脫釣，爾後「全民國防營區開放」、「兵火力展示」則由國防部主導規劃實施。

近年來，國軍對部隊訓練進行大力改革，部隊不再鎖在營區不出，而是要求各級部隊依相關計畫由營區機動至戰術位置實施野外駐訓，精進戰力保存作為，落實戰場經營，全面提昇各級參謀的計劃作為能力與主官的判斷力。部隊將此一訓練模式稱為「小漢光」。換言之，部隊平時訓練的「小漢光」，可視為年度「漢光演習」實兵操演前的預演，實兵操演則是年度訓練總驗收。此一訓練模式，完全以「實戰」、「備戰」為著眼，無任何表演與展示成份，部隊可透過不斷訓練，逐步掌握相關接戰規定，及熟悉任務式指揮的核心精神。因此，漢光40演習實兵操演取消「攻擊軍」設置是正確的作為，更不是外界所言：「國安高層為避免引發台海緊張，升高軍事對峙，要求國防部撤收」。易言之，取消攻擊軍設置，就是要各級部隊回歸戰訓本務，瞭解本身戰時所負任務、熟悉戰術位置，落實戰場經營，精進聯合作戰能力。國軍此一改變，完全由打贏防衛作戰、確保國家安全著眼，針對國軍此一變革，國人應給予鼓勵掌聲。

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