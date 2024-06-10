自由開講》國防制度革新：文人部長功不可沒

◎陳俊

顧立雄擔任國防部長後積極推動多項國防改革，包括作戰與戰術層級權責回歸參謀總長等七項重要軍事事務改革，前退輔會副主委李文忠對這些改革表示支持，認為這將有益於國軍向國家化發展邁進，此種改革舉措顯示文人部長對國防事務的重視和決心，希冀提升國軍的整體效能戰力。

圖為日前顧立雄（右）從邱國正手中接下國防部長印信。（資料照）

多元專業背景展現領導力

顧除了自己是律師背景出身之外，也積極瞭解國防事務，在各領域中表現優異，以多元的專業背景，在不同領域施展長才並積極解決問題，顧的以身作則也為其獲得不少讚譽，這種跨領域的能力展現他的領導才幹和卓越的執行能力，也讓人期待他在國防改革上的成就。

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突破傳統改革措施引發討論

顧計畫廢除傳統刺槍術、取消陸軍官校踢正步等「往例」，這樣的改革舉措引發不少討論，雖然其中亦有關於612凱道閱兵發起人的看法，但顧的這些改革動向也被視為台灣國防部長的新思維和風格，更顯出他對於現代化軍事訓練的關注與努力。

制度與未來挑戰

顧推動的國防改革政策在社會引發廣泛關注和討論，如退役中將帥化民對這些改革提出看法，反映不同觀點和意見，面對這樣的反響，顧未來也可能面臨新挑戰，但也有機會透過對話與協商達成更全面性的改革方針，透過持續溝通和改革實踐，我國人民也相信在提升國軍整體效能和現代戰力的道路上迎來更多支援與合作。

結語

顧身為文人部長在推動國防改革方面雖然較以往不同但也面臨新挑戰，儘管褒貶不一但他也迅速採取多項具體措施，此舉代表他對現代國防事務的關心與積極作為，這些改革案不僅在國內引發輿論關注，更影響國軍未來的發展方向，希望在顧的帶領下，國軍能因此更增添現代化、國際化，提升國防實力並履行保衛國土安全的使命。

（作者為國際情勢研究員）

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