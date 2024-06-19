自由開講》翁曉玲與她的「秋海棠」／「藍白亂政」你還能不關心嗎？！

翁曉玲與他們的地圖

◎林祚長

在台灣，絕大多數人都戰戰兢兢的努力工作，希望能讓我們的生活、家庭、社會 、國家甚至世界，能更上一層，更好。但是就是有些人、有些政黨、有些媒體利用大多數人民無暇去了解事實真相，於是造謠生非，以偏概全地批評國事，擾亂民心，造成社會對立，國家不安。

以下略舉最近國會所發生的事加以解說。

一、國民黨不分區立委翁曉玲在6月17日立院質詢國防部長顧立雄時，說賴清德總統是賣國賊，因為他不承認外蒙古和中國大陸是中華民國的領土。

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事實上，外蒙古是中國國民黨政府在中國大陸時，因種種因素，在公元1946年自己承認外蒙古為獨立的蒙古人民共和國。而且蒙古共和國也早在公元1961年成為聯合國成員之一，當時的中國國民黨政府也沒否認，現在已是世界上大多數國家所承認的國家。要問責，就應該問責當時執政的中國國民黨的政府。

同樣的，中國大陸是在中國國民黨政府統治中國大陸時，在公元1949年被中國共產黨打敗而退據到台澎金馬。中國共產黨當時成立了中華人民共和國統治了中國大陸，在公元1971年進而取代中華民國在聯合國安全理事會的席次，中華民國政府被廹退出聯合國，中華人民共和國隨後在公元1979年和美國建交，是世界上大多數國家承認代表中國的唯一合法政府。

要問責，要問責當時執政的中國國民黨政府和總統！這怎能問責現在民進黨政府，說賴總統是賣國賊？她的說法，完全背離歷史事實，造謠生非！她是中國國民黨的不分區立委，朱立倫主席認為她所說話是事實嗎？如果不是，該不該出面向國人道歉！該立委該不該出面向國人道歉？

國民黨不分區立委翁曉玲。（資料照）

二、此次國會擴權法案和增訂刑法第5章之1藐視國會罪專章以及增訂刑法第141-1條，從比較憲法學、中華民國憲法和增條條文、大法官的以往釋文（釋字585號，325號）等等面向而言，這些條文的確是違憲（牴觸中華民國憲法），違反五權（已修憲改為四權）分立、制衡和民主原則，此法案許多條文是定義不清、職權範圍擴大，是一部無法執行的拼裝車。例如，公務員於立院聽證或接受質詢時，為虛偽陳述者，處有期徒刑、拘役或罰金，此法案說總統要到立院接受一對一質詢，這不僅我國憲法沒此規定，連總統制的美國，雙首長制的法國也都沒有。又說，立院委員在質詢時，被質訽的公務員和一般法人和自然人不能藐視國會、不能反質詢，不能廻避、不能拒答、不能答錯、答復内容不能超出質詢範圍等等，若違反這些規定，由委員會和院會主席裁定，一般法人和自然人要被連績罰鍰，公務員不僅也要被連續性罰鍰，也要依修定的刑法第141-1條藐視國會罪由法院追究其刑事責任。而且立委還可成立調查委員會、調查專案小組，可以要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日内提供相關文件、資料、檔案。若政府機關或公務人員拒絕、拖延調查或隱匿資料，得經立法院院會決議，將其送監察院糾正、糾舉或彈劾。若民間人士違反規定，經立院院會決議，得處罰鍰，並得按次處罰至改正為止，這是牴觸我們國家憲法裡的監察院職權以及人民自由權利。

而且在此次立法過程，不遵守民主原則和國會内規，不讓少數黨（只差六席）的立委在委員會和院會逐條充分討論，卻以多數暴力在短短的不到三個月，沒經過委員會、黨團協商和立院院會逐條討論協商，就強行通過此違憲的立院職權修改法案，甚至以舉手／不記名方式表決通過三讀。以前民進黨在國會多數時，不曾如此的蠻横，它會讓少數黨在國會委員會、黨團協商和院會充分表達意見，溝通協商後再行使表決。將來如果釋憲的結果是這法案是違憲的話，國民黨和民眾黨的主席和全體立委要不要出來向國人道歉？

圖為國民黨總召傅崐萁（左）和民眾黨總召黃國昌。（資料照）

三、國民黨在國會中，未來還會繼續推花東建設上兆錢坑三法，也會修改財政收支劃分法將中央每年收入的1／4，約5千多億撥給地方政府，由地方政府自由使用以及修改公職人員選罷法提高被罷免的門檻，修改政黨及其附随組織不當取得財產處理條例，這些法案都將掣肘中央政府，使中央政府財務收入大幅減少，無法有效地運作，來保衛我們國家的安全和人民的福祉，也喪失公平正義與民主轉型的原則。這都需要我們人民去關心，去了解事實真相。

（作者為政大EMBA企管碩士）

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