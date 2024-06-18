自由開講》國民黨都不反共了，翁曉玲還有臉拿過時的「秋海棠」來質詢？！

◎謝志杰

國民黨籍立委翁曉玲繼「質詢它是一個上對下」、「我就是比你大！怎麼樣！你就是沒有知識！」之後，17日於立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄時，更是拿出「秋海棠」地圖出來討論夢中的中華民國領土，卻不正視目前中華民國現實的情況。

翁曉玲昨日秀出中國秋海棠地圖，質問顧立雄承不承認這是中華民國領土。（圖翻攝自立法院議事轉播）

立法院外交及國防委員會17日邀請顧立雄報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，翁曉玲拿出包含外蒙古的「秋海棠」地圖來質詢顧立雄，並且討論起「法理上」的中華民國領土，卻忽視目前中華民國現實的情況。事實上，中華民國早在1946年就承認了蒙古人民共和國的獨立，雖在1953年控蘇案後，我國政府重新宣示蒙古為中華民國領土，2002年再度正式承認蒙古的獨立地位，並在2003年修法將外蒙古自大陸地區移除，外交部也與蒙古國互設外館處，即便有些人不認同，但這是國際上實際的情況，也是我們必須面對的現實。

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根據中國國民黨黨章第二條，明確反對共產主義，堅持以台灣為主、對人民有利的信念。然而，面對時代的變遷，連國民黨都不反共了，還從黨主席以降，頻繁與中共釋放善意來尋求互動。但翁曉玲還以過時的觀點進行質詢，甚至還要求國防部在國會殿堂上承認幻想中的疆域，如此不僅無助於當前國防事務的討論，反而凸顯了脫離現實的危險，國防外交委員會有這樣的立委質詢品質，實在堪憂。

翁曉玲（左）還以過時的觀點進行質詢，甚至還要求國防部在國會殿堂上承認幻想中的疆域，如此不僅無助於當前國防事務的討論，反而凸顯了脫離現實的危險。右為國防部長顧立雄。（報社合成／資料照）

在當前中共對台灣進行文攻武嚇的情勢下，我們更應該正視現實，團結一致，共同為守護台灣的安全與發展而努力。只有面對現實，採取務實的態度，才能真正為國家和人民謀求福祉。希望未來的討論能夠更加聚焦於實際問題，為台灣的未來提供建設性的解決方案。

（作者為中大博士生）

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