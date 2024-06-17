自由開講》中國亂射飛彈，縣長去賣文旦？

◎廖郁賢

第十六屆海峽論壇在15日於廈門舉辦，海峽論壇在台灣方面的代表，由國民黨副主席連勝文及隨團的雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良參加。中國全國政協主席王滬寧口口聲聲宣導，海峽論壇以兩岸「和平」為主軸，可大家忽略了在他口中的「和平」是有「前提」的，一個是「反台獨」，另一個是和平「統一」，在這兩個前提下，所謂的兩岸「和平」就是一種「假議題」、「假口號」。像是「如果你們不台獨」，就「賜你和平」；「如果以統一為前提」就「准你和平」。作為地方縣市首長更應該小心注意，尤其是非都會區，我們都知道資訊相對落差的情況下，要想讓台灣的城鄉差距不持續成為動詞，就要理解地方之於國家的重要性。

作為地方政治工作者儘可能地期待民主所需要的練習，不針對差異而產生情緒，可是想一個假設，如果胖虎跟大雄說：「只要你給我玩具、我就不揍你」？如果把這樣的話視為中國對台的「和平允諾」，那被視為「親中賣台」也不為過吧！

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陸委會主委邱垂正表示「不樂見」地方政府參與統戰活動的狀況下，雲林縣長張麗善毅然決然前往廈門，參加「海峽論壇」引起輿論非議。張縣長表示：「沒有對話，就沒有理解」，並表示「此行目的是行銷文旦等農特產品」。可當敵國滿坑滿谷的飛彈劍指台灣的時候，一位地方縣市首長真的有必要在這不對等的狀態下，跟敵國「對話」？當敵國要對台灣「射飛彈」的時候說要去「賣文旦」？掌握著農會系統，就連漁會、養豬協會、生產合作社到國會多數，就連立院龍頭也與農業緊密，親愛的張縣長，您可以有更好的方式解決行銷問題。

雲林縣長張麗善昨（16）日前出席海峽論壇。（資料照）

百廢待興的雲林縣得先好好的治理，若越俎代庖，企圖代表全台灣人民，配合敵國的統戰陰謀，讓台灣人民淪為俎上肉，就算在立院第四大黨已然是雲林幫，也擔不起任何責任。

（作者為前雲林縣議員）

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