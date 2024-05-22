晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「立院之亂」早從習近平密令就開始了？！

2024/05/22 10:45

◎唐靖遠

台灣立法院之亂變成全球新聞的熱點，中共黨媒高興的都快抽風了！現正大肆渲染臺灣民主的亂象。事件發生在賴清德總統宣誓就職的三天前，當然不是偶然！其實早在今年二月六日媒體已經爆料，習近平下達密令，要國台辦利用韓國瑜擔任院長的機會展開對台統戰，營造統一的有利條件。如果台灣人將此事件視為黨爭，就會在利益衝突中越吵越分裂，而這樣的結局，完全就是中共所設定的！

是改革還是擴權？或是背後埋藏著更深的陰謀？整個過程的不可理喻，在全球民主社會裡都未曾發生過。國民黨立院總召傅崐萁提出一個預算高達2兆的大型交通基建法案，審核預算的立法院，卻搶了行政院的施政計畫工作，而且沒有評估，沒有委員會審議，討論過程僅花了十一分鐘，只憑人多直接交付二讀！

至於所謂的國會改革法案，國民黨臨時提出的新版法案內容，立委不知道，老百姓不知道，只有寫法案的人自己知道！台北市議員苗博雅公開提出了一個靈魂拷問：現在去問支持藍白版本的人，你們知道內容是什麼嗎？苗博雅說，保證他們也講不出來。

其實整個事件我只有一個感受：很意外，但又不意外。說意外，是因為整個過程實在匪夷所思！連常理都解釋不通。這些大項目沒有後悔藥可吃，一旦決策錯誤，其災難性後果是不可修復的。就像中國大陸的長江三峽工程一樣，誰都看到其惡果之嚴重，但即便現在炸掉大壩，傷害和損失也已經不可挽回。

我說不意外，是因為早在台灣大選結束後，就有海外媒體爆料，指習近平對王滬甯和國台辦主任宋濤下達指示，要求他們抓住韓國瑜和傅崐萁在台灣立法院的時機，有效展開對台統戰的攻勢，佔領立法院的制高點，在台灣政權內部撕開突破口，為完成統一大業創造有利條件。

早在台灣大選結束後，就有海外媒體爆料，指習近平（中）對王滬甯和國台辦主任宋濤下達指示，要求他們抓住韓國瑜（右）和傅崐萁（左）在台灣立法院的時機，有效展開對台統戰的攻勢。（報社合成／路透社、資料照）

隨後宋濤迅速在今年正月廿七日向習近平提交了一份題為《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》的報告，羅列了四條對台統戰分化的要領：

一、通過各種有效途徑敦促韓國瑜、傅崐萁，用查弊案、反貪腐的名義，追查台灣潛艇國造案的問題，以此打擊臺灣國防自主戰略。

二、與韓國瑜和國民黨展開多層次互動，將「九二共識」塑造為台灣社會主導性的思潮。

三、以各種途徑敦促韓國瑜等運用國會改革的名義，提出立法院的調查權、總統的質詢權、反台獨法等法案。即使法案難以通過，也要借此製造立法院的混亂甚至停擺，有效打擊民進黨行政當局的執政效率。

四、利用韓國瑜入主臺灣民主基金會的機會，力爭邀請世界各地支持統一的華人、華僑訪台，形成全球性反獨促統的新高潮。

這份檔案，現在已經下發到中共各省市自治區的統戰部、政協和地方國台辦的主管領導一級。這個消息是在今年二月六日曝光的，現在回頭對照一下，根本就是完完全全照著中共的劇本在走，台灣人還看不清楚嗎？

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書