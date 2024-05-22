自由開講》「立院之亂」早從習近平密令就開始了？！

◎唐靖遠

台灣立法院之亂變成全球新聞的熱點，中共黨媒高興的都快抽風了！現正大肆渲染臺灣民主的亂象。事件發生在賴清德總統宣誓就職的三天前，當然不是偶然！其實早在今年二月六日媒體已經爆料，習近平下達密令，要國台辦利用韓國瑜擔任院長的機會展開對台統戰，營造統一的有利條件。如果台灣人將此事件視為黨爭，就會在利益衝突中越吵越分裂，而這樣的結局，完全就是中共所設定的！

是改革還是擴權？或是背後埋藏著更深的陰謀？整個過程的不可理喻，在全球民主社會裡都未曾發生過。國民黨立院總召傅崐萁提出一個預算高達2兆的大型交通基建法案，審核預算的立法院，卻搶了行政院的施政計畫工作，而且沒有評估，沒有委員會審議，討論過程僅花了十一分鐘，只憑人多直接交付二讀！

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至於所謂的國會改革法案，國民黨臨時提出的新版法案內容，立委不知道，老百姓不知道，只有寫法案的人自己知道！台北市議員苗博雅公開提出了一個靈魂拷問：現在去問支持藍白版本的人，你們知道內容是什麼嗎？苗博雅說，保證他們也講不出來。

其實整個事件我只有一個感受：很意外，但又不意外。說意外，是因為整個過程實在匪夷所思！連常理都解釋不通。這些大項目沒有後悔藥可吃，一旦決策錯誤，其災難性後果是不可修復的。就像中國大陸的長江三峽工程一樣，誰都看到其惡果之嚴重，但即便現在炸掉大壩，傷害和損失也已經不可挽回。

我說不意外，是因為早在台灣大選結束後，就有海外媒體爆料，指習近平對王滬甯和國台辦主任宋濤下達指示，要求他們抓住韓國瑜和傅崐萁在台灣立法院的時機，有效展開對台統戰的攻勢，佔領立法院的制高點，在台灣政權內部撕開突破口，為完成統一大業創造有利條件。

早在台灣大選結束後，就有海外媒體爆料，指習近平（中）對王滬甯和國台辦主任宋濤下達指示，要求他們抓住韓國瑜（右）和傅崐萁（左）在台灣立法院的時機，有效展開對台統戰的攻勢。（報社合成／路透社、資料照）

隨後宋濤迅速在今年正月廿七日向習近平提交了一份題為《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》的報告，羅列了四條對台統戰分化的要領：

一、通過各種有效途徑敦促韓國瑜、傅崐萁，用查弊案、反貪腐的名義，追查台灣潛艇國造案的問題，以此打擊臺灣國防自主戰略。 二、與韓國瑜和國民黨展開多層次互動，將「九二共識」塑造為台灣社會主導性的思潮。 三、以各種途徑敦促韓國瑜等運用國會改革的名義，提出立法院的調查權、總統的質詢權、反台獨法等法案。即使法案難以通過，也要借此製造立法院的混亂甚至停擺，有效打擊民進黨行政當局的執政效率。 四、利用韓國瑜入主臺灣民主基金會的機會，力爭邀請世界各地支持統一的華人、華僑訪台，形成全球性反獨促統的新高潮。

這份檔案，現在已經下發到中共各省市自治區的統戰部、政協和地方國台辦的主管領導一級。這個消息是在今年二月六日曝光的，現在回頭對照一下，根本就是完完全全照著中共的劇本在走，台灣人還看不清楚嗎？

影音資料庫來源：乾淨世界

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