自由開講》黃國昌牛皮紙袋裡的膏藥

我曾經說過，現在「傅黃體制」的國會，就是「少數黨意見被封殺討論，多數黨意見逃避檢視」（讀者授權提供）

◎賴中強

某法律學者評論近日藍白聯手推動所謂「國會改革」所引起的爭議，其結論為「我認為國民黨的版本問題很大，但民眾黨的版本未必。民進黨沒有什麼版本」。這位優秀的學者我也認識，他是誰不重要，相對於全國律師會與台北律師公會對藍白二黨的公開譴責聲明，確實是也有法學者認為：強化國會調查權是應該討論的問題，不同版本的意見不同，不需要上綱到「毀憲亂政」。

我想跟這位（以及這類）努力把國民黨版跟民眾黨版條文看完的學者說：「你們都被騙了！」五月十七日院會開始二讀審查的《立法院職權行使法》修正案，光委員會「象徵性過水」完成審查的版本就有十三個國民黨委員版、一個民眾黨版、一個民進黨（賴瑞隆）版，還要加上「逕付二讀」的八個國民黨版，總共二十三個版本。可敬的學者，您知道嗎，在五月十七日的混亂院會中，立法院議事人員宣讀審查的是哪一個版本嗎？答案是：只宣讀國民黨與民眾黨聯合提案的「再修正動議」，其他國民黨修正動議，民眾黨修正動議，以及原始二十三個版本草案，為求快速輾壓通過，藍白竟然以多數暴力決議，要求議事人員「不需要宣讀，只刊登公報」。反正，前面那二十幾個版本只是障眼法，要讓社會無法聚焦檢視討論：到底藍白二黨想要通過的條文有哪些問題。真正藍白要通過的「再修正動議」，是開會前一刻，由康乃爾大學法學博士黃國昌抱著他與國民黨翁曉玲委員討論的錦囊妙計，衝到議事處登記提案。

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民主國家的立法程序可以這樣嗎？這完全違反立法院職權行使法第九條「第二讀會，應將議案朗讀，依次或逐條提付討論。」的規定，請問沒有原草案，修正動議可以獨立存在嗎？沒有宣讀原草案與修正動議，那再修正動議的修正對象是什麼？多數黨要快速輾壓，總要有個尺度吧！如果藍白罔顧各項程序瑕疵繼續輾壓，我希望民進黨團在接下來的院會務必要求韓院長，確實依立法院職權行使法第九條規定將所有的提案全部宣讀完畢，如果議事人員宣讀太快聽不清楚，當然要提權宜問題請求改正，讓這一切留下清楚歷史紀錄。

我曾經說過，現在「傅黃體制」的國會，就是「少數黨意見被封殺討論，多數黨意見逃避檢視」。不僅是二十三個版本在二讀會全部不宣讀，送交委員會審查的十五個版本，本應在委員會就各條爭點聚焦討論後，由委員會決議提出各條版本取捨的審查意見，但是，傅黃體制聯手的策略，是搞「全案保留，交付協商，由院會處理」，委員會等於沒審，就是不讓各界聚焦檢視「藍白膏藥」

希望大家盡快把國民黨與民眾黨聯合提案的「再修正動議」看過一遍，看看這帖黃國昌牛皮紙袋內的膏藥，就可發現該版本嚴重破壞權力分立與侵害人民權益之處。

國昌法學，令人驚嘆！圖表為國民黨與民眾黨聯合提案的「再修正動議」（作者提供）

（經民連智庫召集人）

本文授權轉載源自：賴中強臉書

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