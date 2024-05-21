自由開講》美智庫揭中共周密計畫：不戰而拿下台灣（下）

面對中共邪惡政黨，有兩點很重要：第一，不斷及時識破中共的欺騙伎倆；第二，凝聚面對中共的共識，避免被分化。（美聯社）

◎李大宇

實現不戰而拿下台灣 中共的8個可能路線

在上集所述七大戰略思維的驅動下，美國的專家們沙盤推演，中共可能以非戰爭手段打擊台灣的四種方式及其相關的八種路線。

1. 利用網絡戰和實體破壞，大幅削弱台灣的基本服務，例如水源和電力。台灣將無法有效應對這些攻擊，從而使政府顯得極其無能，引發社會不安。 2. 共軍更頻繁的在台灣周圍進行騷擾，用以消耗中華民國軍隊。在信息戰裡同時玩兩手策略，一方面傳播中華民國軍隊無法保衛台灣，以此降低台灣民眾對軍隊的信任和安全感。另一方面傳播美國國防部和印太司令部可能為避免衝突升級，不能及時、全面地提供援助，藉此引發台灣民眾更強烈的不安全感。同時鼓勵其他同夥國家在全球不斷製造危機，讓美國在對台行動上更加猶豫。接著中共再加強共軍的威脅行動，迫使台灣民眾更加相信，台灣國軍和美國「無能」的說法。 請繼續往下閱讀... 3. 對台灣會採取一系列日益頻繁的船舶檢查，還有進行空中及海上封鎖，讓台灣變得更加孤立。可是國際社會並未因此前來幫助台灣，中共從中再施加手腕讓衝突與威脅升級，迫使台灣民眾產生絕望和抱怨情緒。 4. 通過網路戰、電子戰，甚至切斷台灣海下電纜來孤立台灣，特別是台灣與美國之間的聯繫。 5. 利用認知戰分裂台灣社會，特別是在政治和兩岸關係方面。讓台灣政治和社會內部那些公開反對「統一」的人受到壓力、恐嚇和孤立。隨著台灣社會日益分裂，國內局勢日益嚴峻，讓更多民眾指責那些積極主張對中國強硬的人，並尋找貌似緩解痛苦的替代方案，也就是北京提出的方案。 6. 隨著支持台灣行動的成本和風險持續上升，中共希望美國民眾對台灣的支持度降低，也讓更多人認為繼續支持台灣是一個風險巨大而利益微薄的舉動。 7. 讓美國及跨國公司也面臨嚴重威脅，認為台灣是一個危險的商業地點，從而將其業務移出台灣。 8. 以上所有這些努力，都是為了營造出一個最終的狀態，就是北京為台灣提供的所謂「和平方案」是最好的出路，迫使台灣從下到上開放對話，向對岸主動投懷送抱。

未來搶佔台灣的四個階段 還有2027後的終局推演

報告到此還沒完，接著專家們甚至把以上活動，更具體化到未來每一階段，中共可能採取的非戰爭脅迫行動，具體到了月份和年份。實際上就是繪製了一份未來中共對台行動的時間表。

第一階段：2024年5月到2025年12月。從賴清德宣誓就職後開始。

促使非官方機構發布一份旨在整合兩岸經濟的習近平兩岸框架。發射火箭，跨越台灣上空和周圍區域，製造緊張氣氛。散布懷疑美國論，定期騷擾台灣海域的交通等等，增加台灣人對戰爭風險的擔憂。並更多利用外交和認知戰，瓦解台灣民眾與政府、外界與台灣之間的相互信任。

（作者提供）

第二階段：2026年1月到12月

安排大陸一些精英份子，發表對中共「兩岸和平框架」的有利評論；中共對更多與台灣有關係的企業或機構，採取懲罰性措施；對台灣反對統一的名人，發出「死亡威脅」；派出轟炸機繞台飛行；中共外交部還可能發出類似「台灣正在被放棄」的論調。

（作者提供）

第三階段：2027年1月到5月

共軍可能劫持一架台灣運輸飛機，令其停在大陸，引爆「人質危機」。製造中華民國政府官員，在兩岸戰爭爆發後的「個人逃亡計畫」謠言。提出新的和平框架，提供台灣比一國兩制更多的自治權。密集對台灣與美國的通訊進行電子戰干擾，公然破壞台灣空中和海上交通。唆使朝鮮擴大飛彈挑釁，令韓國和日本感到更加不安，請求美國提供額外援助，分散美國精力。此外，中共還可能繼續利用靖國神社等事件，挑撥中日矛盾，並以此為由限制中國人前往日本，發出日本的旅行警告。並可能討好美國，增加進口美國農產品，並在一些美國關心的領域讓步，以此換取美國在台灣問題上的再次考慮等等。

（作者提供）

第四階段：2027年6月到12月

展開對基隆以北約56公里的「彭佳嶼」的軍事襲擊，同時美國可能對這種局部行動不採取軍事回應，導致美台關係緊張。另外，共軍無人機群出現在馬祖和金門群島上空。封鎖太平島，並在必要時使用致命武器維持封鎖。中共與地區夥伴進行聯合演習，突破海峽最敏感地帶。唆使台灣親共媒體公開認可北京的「和平框架」。操縱親共團伙，對反共政府官員進行暴力襲擊。同時，朝鮮對韓國巡邏艦發動無人機攻擊，分散美國及其盟友精力。混亂中，中共與美國官員提出對話，進行危機管理，中共進而從中漁利。

（作者提供）

中共的四個階段行動後，台灣民生和心理健康，在不斷的「折騰」下，受到巨大負面影響，從而渴求改變苦難的現實，這種趨利避害的心理，最終讓中共得到可逞之機。報告在介紹四階段行動後，也提出了台灣在熬過2027年後不同版本的「終局推演」。

第一：親共政黨上位，北京提出的「兩岸和平框架」，開始為台灣民眾普遍接受，當局與對岸談判，逐步走向事實上的統一。 第二：現在的民進黨繼續執政，但因為內外巨大壓力，開始對中共部分讓步。最終，民進黨執政者可能在內外持續壓力下被免職，一個能接受對岸和平框架的人上位。 第三：親共政黨以微弱優勢贏得大選，反共政黨以「草根運動」的形式繼續抵抗，但最終還是無疾而終。 第四：短時間內中共製造極端的外部衝突，吊足台灣人胃口和關注，在此基礎上，散布可能繼續執政的民進黨領導者的政治謠言、並製造分化，還會努力讓這個謠言變得十分可信，迫使台灣政府內部的一派打倒另一派，被打倒的一方以「叛國罪」被起訴，勝利的一方，轉臉跟中共去簽署和平協議。

因為報告是為了提出警告，並激勵美台領導者想出應對辦法，所以提出的終局推演，都是對台灣不利的，目的是希望能夠提出避免類似情況出現的實質解決辦法。報告也提出了一些自己的建議，這裡我們就不再贅述，留給相關機構或領導者自己去鑽研吧。

面對中共邪惡政黨，有兩點很重要：第一，不斷及時識破中共的欺騙伎倆；第二，凝聚面對中共的共識，避免被分化。但要做到以上兩點，是有一些困難需要突破，也是民主世界中，每一個人未來一項長期的任務。

影音資料庫來源：乾淨世界

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本文經授權轉載自李大宇的《大宇拍案驚奇》。

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