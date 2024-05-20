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自由開講》言論免責不是暴力執照

2024/05/20 10:04

◎鄭麗伶

上週（17日）台灣立法院議場上發生了多起激烈衝突，其中沈伯洋老師遭數位藍委拉扯推而從高處重摔送醫，多位台北大學教授因此發起了「國會暴力不應免責」的連署。

誠如連署書上所言，沈委員「被人刻意由高處丟下，且過程中亦有人趁機拳頭相向，整個過程影片為證，不容狡辯。」

立法院院會17日預計表決國會改革相關法案，立法院長韓國瑜數度召集協商無共識，院會進行表決大戰，並發生肢體衝突。圖為立委沈伯洋（中）摔落，並送醫治療。（資料照）

的確，立法院內昨天大多數衝突的過程因有「國會頻道」而公開透明。這是小英總統和民進黨全面執政之後的國會改革。2016年底修正的《立法院組織法》，規定除秘密會議外，立法院應透過電視、網路等媒體通路，全程轉播立法院會議、各委員會會議及黨團協商實況。因為人民期許國會能遵循民主、公開、和透明的程序。

眾人的衝突，在推擠的過程中，某些互傷的肢體動作難免。不論如何，在當天的直播中，看到部分藍委清楚表現直接傷人的意圖，甚至有「殺紅眼」的感覺。政治攻防竟然可以如此泯滅人性，實在是怵目驚心難以置信。

其中又以中國國民黨徐巧芯委員的言行最不可取。她特意攜帶民進黨黨旗，從包包拿出後將其捲成長狀繩索，並試圖套在民進黨王惠美委員的脖上鎖脖。事後她又嘲諷說：「我哪有什麼違禁品？這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎？」

圖為國民黨立委徐巧芯（中）拿出民進黨旗，與民進黨立委王美惠拉扯。（資料照）

此外，民進黨立委陳亭妃指控徐巧芯拉她的衣領，造成跌倒而膝蓋流血。事後徐巧芯與國民黨立委羅廷瑋直播時，羅立委表示他親眼目睹她衝進議場時「意外與陳亭妃一起跌倒」。豈料，徐強烈否認：「不是、不是、不是」。她強調那並非意外，而是當時陳亭妃已經確定將比她早進場，「所以我去踹她的腳，讓她跌倒」。

羅廷瑋聽了似乎相當驚訝（任何「人」應該都會吧？），所以再次求證。但徐又說：「我是為了讓她跌倒，然後自己也跌倒。可是因為我跌倒不會痛，因為我有穿護膝，所以我是按著不讓她起來。然後我們就比誰先起來，我先起來就先進去了。」

這就是信義松山區的選民所選出來的國會委員？！甚至不需要全程的錄影，她坦承自己是故意去踹陳亭妃的腳，目的就是為了讓陳跌倒。徐最後表示，國民黨遵守規則而民進黨用暴力處理，所以陳亭妃「欠打啊，不打你打誰啊！」

台北大學教授們在連署中呼籲「國會暴力不屬於免責範圍，若不立刻制止國會暴力的發生，將對社會大眾產生極不良、不義、不公之示範。」在此先奉勸藍白陣營的支持者，麻煩先把有色的眼鏡取下。徐立委的這些言行，如果是民進黨立委有類似舉動，你們會饒了她／他嗎？台灣以前常聽到一句話，「你這樣叫我們以後怎麼教小孩？」對父母親而言，除了孩子的健康跟安全以外，我想世上沒有父母親會不重視教育。試想一下，如果您的孩子在學校被別的「徐同學」用旗子勒脖子，被用腳踹，事後還沾沾自喜大放厥辭，您會怎麼想？

國會議員在議堂上雖有言論免責權，但任何人都沒有暴力的執照。一個民主社會最大的公約數就是公平，全台灣二千多萬公民所遵守的是同一部憲法和法律規範。今天立法委員在國會殿堂上蓄意肢體傷人若沒有任何後果，是否明天其他公民也可以在社會上群起效尤呢？

（作者為北美洲台灣人教授協會前會長）

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