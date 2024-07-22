自由開講》請問台北市有這樣的市政團隊，是怎麼讓家長放心上班？

◎李明慧

我是一名職業婦女，幾個月前成為了一名母親，身為一位新手媽媽，也開始找尋適合的托嬰中心，但近期發生台北幼兒園性侵事件，實在讓人感到非常痛心與惶恐。

是怎麼樣的心態，連手無縛雞之力的小孩子都不放過，有些年紀太小，甚至無法言說自己遭遇了什麼。

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市長卸責推託，家長怎麼有辦法心安？



然而，事件曝光以來，也在這個過程中看到了一些政客的言行。

首先是蔣萬安市長，為了自身的政治生命不斷切割、卸責。

我們家長最關心的，就是事件發生的原因、過程，還有最重要的後續改善方式，他都沒有完整交代，甚至連道歉都像是被輿論逼急，為了救自己的聲量才進行的操作，種種作為讓人看出他多無能、官僚！

這更讓身為家長的我們，對孩子的教育環境感到十分憂心。

台北市幼兒園狼師案引起各界關注，涉案幼兒園長之子、教保員毛畯珅涉嫌性侵廿餘位孩童，台北市長蔣萬安一直拖到上週19日才首度為案件鞠躬道歉。（資料照）

性侵犯已遭羈押，藍營民代還在幫園方協調？



面對孩子被性侵這樣人神共憤的事，應該要幫家長討公道，協助家長爭取權益！怎麼有民代會將加害人找來「協調」，稍微有點常識的人都知道不可能這樣處理，但身為民意代表的徐巧芯卻還是這麼做了！

後來更被爆出，徐巧芯在協調會上，不斷偏袒園方，甚至頻頻阻擋家長們的訴求，讓人不禁懷疑，狼師、園方跟徐巧芯的關係是否非常密切？身為家長的我，聽到這樣的事情，真的覺得可惡至極！

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

謝謝洪健益、許淑華協助發聲！替家長找真相！



相對地，同樣是松信區的民代，洪健益議員收到陳情後，馬上協助處理，才讓這種沒天良的幼兒園停業。

另外許淑華議員的態度也明確許多，不斷監督蔣萬安，更進一步點出借殼上市的疑慮，都是為了防堵類似事件再次發生，種種事蹟都能看出誰才是真正跟市民站在一起的人！而誰又是只為了自己的聲量及利益著想的人。

希望市府趕快查明，避免悲劇再次發生



在這次的事件中，讓我更了解一個好的市長、好的民代有多重要，這些人的一言一行、立場思維，都將直接影響到我們生活中大大小小的事，包括孩子的未來和教育。



希望未來能夠看到更多政府行動和政策的改進，也能看到更多真心為民服務的民意代表站出來，讓孩子的未來更加放心，更保證孩子們都能在安全、快樂中成長。

（作者為金融業）

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