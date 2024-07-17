自由開講》心痛！除了為台北幼兒園性侵案平反／別忘了兒虐冤案凱凱案！

◎張天泰

近日，台北幼兒園性侵案，台北市長蔣萬安失職掀起台灣民眾巨大怒火，卻忘了台灣一歲多男童凱凱（化名）遭惡保母虐待身亡事件，當時引起社會關注和輿論憤怒。新北市社會局介入本案主要是由社福中心提供對家屬在出養方面的服務，凱凱的照顧部分則由家屬自行委託保母或交給兒福聯盟；但台北市社會局僅於2023年9月26日進行新收托訪視，最後於凱凱死亡後居托中心接到兒盟通報，新北市並未把凱凱的情況通知台北市，台北市的新收托訪視也沒有掌握凱凱屬於脆弱家庭且需要全日托的對象，顯而易見，台灣社會安全網和通報機制已出現問題。

近日，台北幼兒園性侵案，台北市長蔣萬安失職掀起台灣民眾巨大怒火！（資料照）

我國兒虐案件逐年增加，根據統計，衛福部2022年處理的兒少保護案件達4萬6859件，是四年來的新高。而現今台灣兒少受虐問題嚴重，賴清德政府須找出問題核心，給予該議題更多的政策支持，因台灣孩子是國家未來的主人翁，合理化虐待殺害孩子就是扼殺台灣這個國家的未來發展，而根治兒虐犯罪問題也關乎台灣能否被國際社會肯定，讓台灣提升成為更文明的民主社會、真正的人權福利國家。而筆者提出防治台灣兒虐議題之政策檢討，如下七點：

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一、收養評估機制的問題

現今台灣按出養童與收養家庭於媒合過程，媒合機構係依其服務進程，向收養家庭收取服務費用，此種方式會直接影響出養必要評估結果；出養必要性評估，應由地方政府辦理。在收出養前安置服務方面，為確保台灣兒少最佳利益，於收養前能獲得妥善照顧，應要求由地方政府依「委託安置」程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用，倘地方經費不足，中央需予以協助。台灣全日托之居家托育人員，需有更高的訪視頻率及訂定相關監督機制，而接受委託照顧家外安置兒童的居家托育人員，需重新檢視並在其資格條件、篩選機制的妥適性，及強化教育訓練、完善督導考核機制作一強化。

二、收出養媒合機構社工訪視的問題

為避免社工受到各種惡意欺瞞的情形而失去對兒少保護的功能，一方面媒合機構要強化社工之專業知能，及對兒童虐待之敏感度與辦識能力，必須增多例行訪視頻率、確實做好訪視時應注意事項的列表、訪視報告應交給督導審視並報監督管理的地方主管機關，機構的督導或地方主管機關應對有疑義的個案安排再訪視。同時，必須加強對媒合機構本身的監督管理。媒合機構對所屬工作人員應提供的教育訓練及工作分配、對合作機構或托育人員的監督、以及確保對於台灣兒少及家屬的服務品質的內控機制做強化。

三、防治台灣兒虐問題須有創傷知情照護的專業培育

創傷知情照護專業在台灣教育界，是受到忽視，甚至從事家暴兒虐防治業務的工作者，普遍對創傷經驗缺乏敏感度，因此，在資料收集或個案評估時，往往未能深入探究創傷議題，然而這樣的結果，已讓暴力事件不斷循環、也會讓情況也越來越差，服務成效自然無法彰顯，故賴政府必須建立創傷知情照護資源網絡，營造一個友善支持的創傷知情照護環境，培養創傷知情照護推廣種子的台灣各層級教師專業人員，進一步將創傷知情照護教育推廣到家庭、社區及學校，為防治兒虐家暴問題的當務之急。

四、台灣系統性家長親職教育尚未完善

台灣兒虐犯罪者多為家長，他們將暴力虐待孩子合理化為「管教」，不認為孩子是獨立的生命個體，他們對兒童的看法，比起活生生的「人」，更接近可被擁有的「物」，最常見的合理化修辭是「孩子是我生我養的，我當然可以打孩子」。然而，成人必須學習尊重兒童的生命人權，尤其是家長應檢視自己在情緒管理，還有面對挫折的復原能力，所以尊重兒童生命人權是親子輔導教育政策可以發力的地方，面對兒虐犯罪的議題，成人必須願意面對自己內在情緒問題，願意向外尋求支援。而家暴受虐孩子的家庭環境可能遇到困難，有的家庭可能是遇到非常嚴重的挫折，然後這些家長、照顧者可能就直接把小孩當作出氣筒，用打的方式去對待孩子，這是問題的根源之一，如果家長、照顧者任意合理化暴力對待孩子，台灣家暴兒虐問題將無法根治。

五、教育部忽視建立正向教養系統教學團隊

兒虐議題需要跨部會的政策支持，目前發生家暴兒虐案件，除立刻訪視調查，發現管教方式不恰當，會要求父母、照顧者接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念，但教育部在建立正向教養系統教學團隊，卻未見其著力痕跡，但在以正向教養方式取代打罵教育，落實正向教養，賴政府須提醒教育部責無旁貸。

六、安置機構的功能不彰問題

台灣受虐兒，在家庭暴力發生後，多送到安置機構，然而，當台灣受兒虐家暴孩子，送到安置機構，往往結果是在各安置機構間，不斷流浪，沒有安全感，雖社會局每三個月就會對孩子原生家庭進行扶養評估，受兒虐家暴孩子在安置機構的教育情況，同樣需要賴政府關注。

七、兒虐議題、校園霸凌、黑幫暴力犯罪等議題彼此脈脈相連

賴政府放任台灣兒虐家暴的社會問題惡化，不只是影響家庭，也會直接影響學校和社會發展，當受兒虐家暴的孩子，在家裡遭受到父母、照顧者不當的暴力對待，除了失去對親人的信任感和安全感外，也會模仿暴力，複製到學校變成校園霸凌，複製到黑幫變成幫派暴力犯罪，形成更大的社會問題，這有根本性的連帶關係。

而立法院會已在7月16日三讀修正通過刑法加重虐童刑責條文，對於未滿7歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至1/2，對於台灣防治兒虐議題是有利的，最後，賴清德總統，台灣兒虐社會問題，必須成立政府專案跨部會小組，筆者誠懇推薦台大兒科醫師呂立可擔任小組領導人！

（作者為政治工作者）

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