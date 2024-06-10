自由開講》蔣萬安的傀儡市政府！？

◎陳慶坤

2019年1月3日時任立委的蔣萬安在政論節目多次表示，對於中共中央總書記習近平重提的「一國兩制台灣方案」絕對無法接受，還盛讚總統蔡英文在元旦提出的「四個必須」是正確的。但在四天後的1月7日蔣萬安重申需承認「九二共識」確實存在，不能接受蔡英文「台灣從未接受九二共識」的說法。這種自說自話毫無邏輯思考的性格，隱藏著蔣氏家族從反共到親中降共的矛盾、曖昧立場，也是來自黨國深宮教育下長大的閉鎖症？這種性格成為他2022年當選台北市長後的施政態度，毫無主見，任由幕僚主導的傀儡市政府。

今年台北國際龍舟錦標賽，一連三天在大佳河濱公園盛大展開，今年共有212支隊伍參賽，其中包括來自中國上海龍舟隊。蔣萬安說，兩岸交流應該秉持對等、互惠原則來進行。但中國根本置之不理，小動作依舊不斷在地主的台北矮化台灣，台北市政府唾面自乾之餘，六月初中國第20屆上海蘇州河城市龍舟邀請賽，台北市龍舟協會還是派隊到中國參賽，主辦單位拿出「中國台灣」的牌子，讓選手們合照，刻意矮化我方，對此，蔣萬安僅能「低調回應」，兩岸交流應該對等、互惠。

請繼續往下閱讀...

六月初中國第20屆上海蘇州河城市龍舟邀請賽，台北市龍舟協會還是派隊到中國參賽，主辦單位拿出「中國台灣」的牌子，讓選手們合照，刻意矮化我方。（圖／台北市龍舟協會臉書）

中共與台灣兩岸交流何曾有過對等、互惠？誰跟你「應該」對等、互惠？二場的龍舟賽實力不足不說，這不是自取其辱，什麼才是自取其辱。還阿Q式的自慰，練習不夠但是下次會贏得冠軍，我們明年再來。與晉惠帝「何不吃肉糜」有異曲同工之妙？

無獨有偶，本屆台北電影節爭議不斷，除了先前在國片《老狐狸》中表現出色的演員陳慕義不滿因「戲分不足」未入圍男主角，發文質疑自己是因台獨立場才被除名。日前台北電影節國際新導演競賽竟然邀請中國導演王小帥擔任評審團主席？難道主辦單位不知王小帥有「逼死」另一導演胡波的爭議？還是要為中國導演護航事先布局？事件延燒多時台北電影節才心不甘情不願的取消對王小帥的評審邀請。

台北電影節發表聲明指出，邀請國際評審向來側重電影專業與國際性，而王小帥導演曾獲柏林影展銀熊獎肯定，專業與國際性均符合評審資格。同樣專業又符合資格的只有王小帥？其他國家都沒有？這種說詞，也可以換成，習近平領導中國有方，控制14億人口獲得國際認證，其專業符合領導台灣人的資格？這是不是兩岸一家親的政治思想正確。

台北市長蔣萬安。（資料照）

蔣萬安的傀儡市政府親中不遺餘力是要將台北市賣給中國？花蓮王傅崐萁已經差不多把花蓮賣給中國了，中國侵台登陸台灣早已選定花蓮；看來北台灣選定淡水河口直驅台北市，是否已成囊中之物？

（作者為「台灣國」顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法