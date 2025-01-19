自由開講》「釘孤枝」人數非重點 「第三勢力」不容小覷

◎ 邱世長
日前民眾黨在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，
「民眾黨」為何要虛張聲勢？因為這涉及到政黨勢力的消長！「時代力量」正在虎視眈眈，靜觀其變，試圖趁機吸引中間選民與支持群眾，弱化「民眾黨」！
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民眾黨「111釘孤枝」活動，民眾不畏懼寒風刺骨站出來，代表「非藍非綠」仍有市場，「第三勢力」不容小覷。（記者劉信德攝）
筆者認為，「釘孤枝」的現場到底有多少人數，並非重點，而是在「
「釘孤枝」這股政治熱情，代表「非藍非綠」仍有市場，
不管柯文哲個人是否會在台灣政壇上消失？「第三勢力」
「民眾黨」聲援柯文哲，為何「時代力量」要出面，
「民眾黨」與「時代力量」的支持群眾幾乎是重疊的，此消彼漲，
試想，這屆立委選舉，當「民眾黨」拿下8席不分區立委，「
因為，不分區的政黨票，目前全被「民眾黨」吃掉了！「時代力量」
（作者為教育工作者）
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