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自由開講》「釘孤枝」人數非重點 「第三勢力」不容小覷

2025/01/19 10:30

◎ 邱世長

日前民眾黨在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，現場的人數有人採取文學的「誇飾法」，民眾黨誇張高喊現場超過五萬人，有人加碼再稱已經超過10萬人，有人甚至嗨喊「現場加上直播」的人數，已經超過30萬人了！

「民眾黨」為何要虛張聲勢？因為這涉及到政黨勢力的消長！「時代力量」正在虎視眈眈，靜觀其變，試圖趁機吸引中間選民與支持群眾，弱化「民眾黨」！

民眾黨「111釘孤枝」活動，民眾不畏懼寒風刺骨站出來，代表「非藍非綠」仍有市場，「第三勢力」不容小覷。（記者劉信德攝）民眾黨「111釘孤枝」活動，民眾不畏懼寒風刺骨站出來，代表「非藍非綠」仍有市場，「第三勢力」不容小覷。（記者劉信德攝）

筆者認為，「釘孤枝」的現場到底有多少人數，並非重點，而是在「天寒地凍」的自由廣場中，仍有這麼多人願意站出來，政治意涵非同小可，「第三勢力」不容小覷

「釘孤枝」這股政治熱情，代表「非藍非綠」仍有市場值得各政黨注意！

不管柯文哲個人是否會在台灣政壇上消失？「第三勢力」依舊會存在，只是由哪個政黨來接收這政治資源？到底是「民眾黨」？還是「時代力量」？

「民眾黨」聲援柯文哲，為何「時代力量」要出面，怒批這是滿足一己與一黨之私？因為，即使是為「第三勢力」，也有競爭關係。

「民眾黨」與「時代力量」的支持群眾幾乎是重疊的，此消彼漲，誰都不能讓誰！

試想，這屆立委選舉，當「民眾黨」拿下8席不分區立委，「時代力量」竟然就是連一席不分區立委都分不到一杯羹。

因為，不分區的政黨票，目前全被「民眾黨」吃掉了！「時代力量」豈能坐以待斃？政黨間的彼此競爭，才正要開始！

（作者為教育工作者）

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