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黑暗流浪者》大刪公視預算掀怒火 國民黨縮了、也來不及了

藍白卻仗著人數優勢而恣意妄為，屢次無視人民的抗議，動輒做出禍害全民的事情。就算這次迫於輿論壓力勉強收手，誰知道你們以後會不會趁大家不注意的時候，又開始胡作非為？
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/01/17 19:00

◎黑暗流浪者

國民黨縮了，原本提案將公視23億元預算全數刪除，在引發影視界的怒火後，現在改為刪減1%，2300萬元。

黑暗流浪者》大刪公視預算掀怒火 國民黨縮了、也來不及了國民黨縮了，原本提案將公視23億元預算全數刪除，在引發影視界的怒火後，現在改為刪減1%，2300萬元。（取自貼文）

藍白現在也開始洗風向，說這還不是最終版本，還有協商機會。甚至連「刪預算才能確保政府認真做事」這種荒謬至極的詭辯言論都出現了。

藍白要搞清楚，刪減預算是立委的權力沒錯，但必須在合理範圍內行使，並不是拿來搞政治鬥爭或報復政敵的工具。這個會期是預算審議期，你們早該在去年10月至11月就開始審查，等預算通過後再來處理法案。結果你們卻反其道而行，先強行通過好幾個比違憲擴權更誇張的法案，一直拖到1月中旬，因為必須趕在1月21日之前完成，才開始匆匆審預算。

不審則已，一審就在亂搞，把各機關的預算刪凍到實際上根本無法做事，等到社會各界炸鍋了才開始收手，除了販劍之外，我想不到更貼切的形容詞。

「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」，導演王小棣等人高舉布條表達訴求。（記者田裕華攝）「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」，導演王小棣等人高舉布條表達訴求。（記者田裕華攝）

立委係受選民所託，為民喉舌，權力的行使自然必須謙卑，不能為了政治目的而損害公共利益，更不應反過來侵害人民的權益。藍白卻仗著人數優勢而恣意妄為，屢次無視人民的抗議，動輒做出禍害全民的事情。就算這次迫於輿論壓力勉強收手，誰知道你們以後會不會趁大家不注意的時候，又開始胡作非為？

只有全面罷免才能徹底終結過去一年來的立院亂象，我們要讓藍白立委知道，立法權並非無限擴張而不受制衡，人民才是民主國家最強大的監督力量。

（作者為時事評論者）


本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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