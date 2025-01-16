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自由開講》跟2014年的自己和解，柯文哲是那個最壞的人

2025/01/16 12:53

◎奚清廉

2014年的台灣，對柯文哲的期待，像是一場社會集體的夢。他以無黨籍身份參選台北市長，成為「素人政治」的代表，標榜清廉、務實、理性，強調打破藍綠對立的「白色力量」。他的口號不僅響亮，還切中當時台灣社會對政治改革的渴望。然而，十年過去，我們不得不面對這場夢的破滅，甚至開始跟那個對柯文哲充滿期待的自己和解。

2014年的台灣，對柯文哲的期待，像是一場社會集體的夢。圖為柯文哲非常認真地聽取現場解說人員導覽。（資料照）2014年的台灣，對柯文哲的期待，像是一場社會集體的夢。圖為柯文哲非常認真地聽取現場解說人員導覽。（資料照）

柯文哲的共產黨式統治：用鬥爭取代合作

十年來，柯文哲的治理模式展現出鮮明的「共產黨式統治」特徵。他通過鬥爭、分化和恐怖氣氛維繫權力，讓原本應該是透明與合作的政治環境，逐漸演變成內部互鬥的極權氛圍。

1. 內部鬥爭與清算

柯文哲的領導風格建立在對忠誠的絕對要求上，專業往往被邊緣化。他以鬥爭作為核心治理手段，對內部成員實施高壓管理。任何試圖挑戰其權威、提出不同意見的團隊成員，最終都會遭到清算或公開羞辱。

2. 製造假想敵與敵我對立

柯文哲擅長在團隊中營造「柯文哲需要你，其他人都是壞人」的假想敵情境。他讓成員陷入彼此鬥爭的局面，削弱合作的可能性，並將矛盾引向外部。他多次宣稱自己是在對抗體制的「改革英雄」，但事實上，他才是那個最壞的人。他通過分化他人鞏固自己的權力，讓支持者誤以為只有依賴他才能生存。

3. 操控輿論與塑造受害者形象

柯文哲在輿論操作上的精妙令人難以忽視。他經常將自己描繪成受害者，將政策失敗和批評歸咎於外界壓力，從而轉移責任。他以操控媒體和社會情緒的方式塑造「清廉改革者」的形象，但這只是掩蓋其治理失敗的表象。

沒有核心價值，喪失底線的模仿與逐利

柯文哲的最大問題在於，他的行為模式並未建立在清晰穩定的核心價值上。他為了追逐眼前的權力和利益，不斷調整自己的立場，喪失底線。

柯文哲的最大問題在於，他的行為模式並未建立在清晰穩定的核心價值上。（資料照）柯文哲的最大問題在於，他的行為模式並未建立在清晰穩定的核心價值上。（資料照）

1. 模仿領袖形象卻背離清廉

他試圖模仿蔣經國的形象，營造「鐵腕清廉」的改革領袖定位，但實際操作卻與此背道而馳。「白色力量」從一開始的清廉、透明承諾，逐漸變成空洞的口號。

2. 隨時調整立場以迎合需求

柯文哲在許多重要議題上的立場搖擺不定。例如，他以「兩岸一家親」的語言取悅部分選民，但在其他場合模糊態度以避免爭議。他的左右逢源策略暴露了他對價值的缺乏堅守，也讓支持者的信任逐漸瓦解。

3. 收受不明金錢，背離廉潔初衷

更令人震驚的是，柯文哲已經承認收受大量來源不明的金錢，無論是現金還是賄賂，其金額之大、行為之荒唐令人瞠目結舌。他的逐利行為早已偏離政治道德的底線，讓人質疑其清廉形象是否真實。

鄭淑心加碼爆料柯文哲當上台北市長後，曾積極接觸中國國家主席習近平的對口。（翻攝自鄭淑心臉書）鄭淑心加碼爆料柯文哲當上台北市長後，曾積極接觸中國國家主席習近平的對口。（翻攝自鄭淑心臉書）

鄭淑心與許富舜：最初的支持者與揭露者

柯文哲的崛起離不開一群理念支持者的鼎力相助，其中鄭淑心與許富舜是最重要的兩位。他們不僅在資金上提供支持，也在組織規劃、輿論操作和政治理念上貢獻良多。然而，隨著柯文哲逐漸背離最初的改革承諾，他們也不得不站出來揭露真相。兩人的揭露不僅讓柯文哲的清廉形象遭遇重創，也喚醒了支持者重新審視他的真實面貌。

太陽花學運的契機：被承接卻背離的核心價值

2014年的太陽花學運為台灣的民主深化注入了新的活力，也為一群渴望改革的年輕人帶來了希望。柯文哲正是在這個改革浪潮中崛起，他藉由支持太陽花的姿態，成功承接了運動帶來的政治能量。然而，隨著時間推移，他的行為卻完全背離了太陽花學運的核心價值。

柯文哲昔日學生許富舜醫師，11日帶著兩本「翻轉選戰的流浪狗團隊」書來到民眾黨活動現場，試圖將書交給師母陳佩琪。 （記者劉信德攝）柯文哲昔日學生許富舜醫師，11日帶著兩本「翻轉選戰的流浪狗團隊」書來到民眾黨活動現場，試圖將書交給師母陳佩琪。 （記者劉信德攝）

1. 太陽花的透明與民主精神

太陽花學運強調政府決策的透明性和公民參與的價值。然而，柯文哲在執政後的許多行為，卻與這些價值背道而馳。他的治理模式以個人意志為中心，決策過程缺乏透明性，甚至對異議者進行打壓，徹底違背了運動的精神。

2. 運用學運成果，但忽視核心理念

柯文哲利用了太陽花帶來的社會情感支持，將自己包裝成改革者，吸引了大批渴望變革的年輕選民。然而，他的逐利行為和政策搖擺暴露出，他並非真正關心運動的核心理念，而只是將其當作政治工具。

2014年的太陽花學運為台灣的民主深化注入了新的活力，也為一群渴望改革的年輕人帶來了希望。（資料照）2014年的太陽花學運為台灣的民主深化注入了新的活力，也為一群渴望改革的年輕人帶來了希望。（資料照）

與2014年的自己和解：相信民主的力量

當年的我們選擇支持柯文哲，是出於對改革的渴望，對現狀的不滿。然而，今天的我們明白，他並不是那個可以帶領台灣走向更好未來的領袖。我們需要接受這份失望，與2014年的自己和解，並從中學習。

1. 認清領袖的真實面貌

支持柯文哲的經歷告訴我們，政治改革不應依賴某一個個人偶像。領袖的價值並非來自於口號，而在於穩定的核心價值和一致的道德標準。

2. 拒絕偶像崇拜，重建民主信任

我們不再迷信個人魅力，而是選擇相信制度的力量。透過健全的監督與透明的治理架構，民主社會才能真正實現改革。

3. 抵抗分化操作

柯文哲的崛起和治理手段提醒我們，分化與操控是侵蝕民主的最大威脅。我們必須保持理性，避免被短暫的形象與輿論氛圍操作，並抵制那些試圖分裂社會的政治操作。

記憶是力量，民主是希望

當我們回顧2014年的台灣，柯文哲的崛起帶來了希望，但他的墮落也讓我們學到了重要的一課：改革的真正力量來自集體的努力，而非個人的承諾。我們從這場經歷中學會如何看穿假象，如何拒絕背離價值的領袖，並更堅定地守護我們共同的民主未來。

（作者為台北市民）

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