自由開講》永恆不朽的莎士比亞

◎林正二

媒體報導，改編自莎士比亞舞台劇《羅密歐與茱麗葉》的1968年經典愛情片《殉情記》（Romeo & Juliet）女主角奧莉薇雅赫西（Olivia Hussey）於2024年12月27日去世，享壽73歲。

在《殉情記》中飾演茱麗葉的女主角奧莉薇雅赫西（見圖）逝世了，年長的一輩不管是哪個國家的人，緬懷年輕時觀賞《殉情記》的情景，無不懷念當時所激發的燦爛生命情懷與青春火花，這是莎士比亞永恆不朽之處。（達志影像）

該片1968年上映時轟動全球，可說是《羅》劇改編成電影最成功的一部影片。其主要原因是飾演女主角的赫西年僅16歲，飾演羅密歐的演員倫納德懷廷（Leonard Whiting）也只有17歲，符合該劇所描述的年輕、亮麗的生命為了愛情不顧一切地殉情，雖綻放了燦爛的生命火花，卻令人無限疼惜年輕生命的早逝。

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《殉情記》最令人難忘的台詞是男女主角夜晚在陽台相會道別時的對白：「離別是多麼甜蜜的哀愁」—Parting is such a sweet sorrow，道出情人離別時雖會有濃郁的哀愁，但心頭亦會湧起未來再相聚的甜蜜期待。雖然此詩句是羅密歐與茱麗葉離別的對話，但亦可適用於一般朋友、同事道別時內心複雜的情緒。

這是莎翁超越時空、族群國界，永垂不朽的偉大之處。他的作品深刻地呈現了人類複雜的感情。人類的感情與人性很複雜，七情六慾、善惡並存、愛恨交織，哀愁與甜蜜的情緒亦時常混雜在一起。當你從某個機構退休或離職，同事跟你送行時，你當時會有離別的淡淡愁悵夾雜著期待未來再相見的愉悅情緒；當你跟多年未見面的老友相聚後道別時，亦有此複雜情緒；當你跟一群素未謀面的陌生人一起旅遊多日後道別時，亦會感到一絲絲離愁與莫名的興奮情緒。

這些都是超越時空、國族的人類共通感情。四百多年前莎翁把它寫出來了。只有他才敢把sweet與sorrow相矛盾的詞語放在一起，再加上such連續三個s子音，在蒼勁有力中讓潛藏在人類內心深處的複雜感情彰顯出來，讓我們永遠吟頌。

飾演茱麗葉的女主角奧莉薇雅赫西逝世了，年長的一輩不管是那個國家的人，緬懷年輕時觀賞《殉情記》的情景，無不懷念當時所激發的燦爛生命情懷與青春火花。這是莎士比亞永恆不朽之處。

奧莉薇雅赫西（左）、倫納德懷廷演出《殉情記》一炮而紅。（達志影像）

莎翁雖是為了舞台劇的演出，創作劇本，但他所寫的劇本本身就是文學作品，因他的劇本是以詩混合散文而寫，除了押韻有強烈的節奏感外，亦有反應角色的性格以及所處的環境與未來可能的情節發展，有超越時空、國界的普遍性。

觀眾觀賞莎翁劇本改編的舞台劇，透過現場舞台燈光、佈景與演員的演出等，除可臨場感受莎劇強烈的衝突性、懸疑性與濃厚的故事性外，現場演員吟誦獨白的高昂聲音與臉部表情、肢體動作，更會深深感染觀劇者，讓觀眾隨著劇情的發展，跟劇中人同悲同喜。這是為何莎劇在倫敦與世界各地演了幾百年，迄今不衰，仍那麼迷人，那麼多人觀賞的原因。

例如莎士比亞最有名的悲劇《哈姆雷特》，除了主題是人類命運的探討與複雜人性的探索外，仍有曲折的戲劇情節、熱鬧吸引人的故事、多樣化的角色與場景、遼闊的時空，以及充滿人生哲理的詩意語言等，可看性甚高，在劇場演出多年，歷久不衰。

然而，現場觀賞莎劇雖有強烈的臨即感與感染力，但莎翁特有的詩意語言，充滿人生哲理、深入探索人性與廣泛描寫不同角色個性的文字，以及獨特的戲劇結構等，則非兩、三個小時的現場觀劇可以充分瞭解。這必須透過長時間的閱讀、分析，才可明白莎劇的廣博精深，及其語言的詩意與哲理。這是為何莎翁的劇本會被當作文學教材，成為英美與全球英文系（外文系）學生必須研讀的文學教科書原因。全球研究莎士比亞文學的書籍已高達幾萬冊，可塞滿兩間房屋。

莎翁一生寫了154首十四行詩、兩首長敘事詩和其他詩歌，以及三十六本劇本，總共創造了兩千多個字彙與四百多個不同的角色，每個人都有不同的個性，是全人類的縮影，為舉世公認古今中外最偉大的文學家。

（作者為藝文評論員）

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