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自由廣場》談李安作品獲美國圖館館藏

2023/12/17 05:30

◎ 王錫璋

據美國國會圖書館報導，該館12月13日公布2023年25部收錄於「國家影片登記部」（National Film Registry）的影片名單，包括「小鬼當家」、「魔鬼終結者2」及「阿波羅13號」等經典電影，台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。這是台灣首部電影被收錄於國會圖書館保存電影名單中，李安也表示，這部作品至今仍讓他想起年輕時對製作電影的熱情。

美國國會圖書館一年一度會公布該館「國家影片登記部」的廿五部典藏名單，被列為國家級典藏的影片。 原來，美國國會自一九八八年通過《國家影片保存法案》，要求國會圖書館自次年起，每年選訂廿五部具有文化、歷史和藝術價值意義的影片，列入須永久保存及維護的收藏；故國會圖書館的「電影及廣播記錄」組這個單位，每年總邀集專家組成「國家影片保存委員會」，挑選過去拍攝過的商業電影、紀錄片、實驗電影等廿五部，列入國會圖書館特別必須妥善維護、保存的影片；至今2023年，國會圖書館已有875部不同年代、不同題材、類型的影片列入永久保存，用專案經費以特別方法加以維護。李安的電影「囍宴」，是同志電影，並獲得國會圖書館的重視，而獲得永久保存。

我們國內已有「國家電影及視聽文化中心」的設置，是我國唯一典藏影視聽資產專責行政法人機構，以強化影視聽資產典藏研究修復推廣、實現資產公共化任務為宗旨，故我們期望「國家電影及視聽文化中心」也通過立法，能像美國國會圖書館的「電影及廣播記錄」組一樣，每年精選幾部值得妥善維護、保存的影片，列入永久典藏才是。

（作者是前國圖編審）

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